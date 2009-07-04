پیشنهاد منچستریونایتد را دو دستی چسبیدم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مایکل اوون روز جمعه با انعقاد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال منچستریونایتد پیوست. بازیکن پیشین تیم های لیورپول، رئال مادرید و نیوکاسل روز گذشته در بیمارستان خصوصی منچستر تحت آزمون های سخت پزشکی قرار گرفت تا تردیدها در خصوص مصدومیت های او به صفر برسد.

اوون پس از پیوستن به تیم فوتبال منچستریونایتد گفت: فرگوسن تماس گرفت و از من دعوت کرد تا صبحانه ای را در کنار یکدیگر صرف کنیم. این مربی گفت می خواهد مرا به عضویت تیم منچستریونایتد درآورد. من هم بدون لحظه ای درنگ این پیشنهاد را دو دستی پذیرفتم. این یک موقعیت فوق العاده برای من به حساب می آید.

اوون اولین بازی خود برای منچستریونایتد را در تاریخ 18 ژوییه (27 تیر) در تور شرق آسیا مقابل مالزی به میدان می رود. اولین بازی او در اولدترافورد هم در تاریخ 5 اوت (14 مرداد) در دیدار دوستانه مقابل والنسیا خواهد بود.