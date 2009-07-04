تولد اسطوره واکمن! / 30 سال موسیقی در جیب!

به گزارش خبرگزاری مهر، 30 سال از عرضه جهانی واکمن سونی، اولین پخش کننده موسیقی قابل حمل دنیا می گذرد این دستگاه جد بزرگوار پخش کننده های مدرن امروزی مثل "آی- پاد" اپل است.

توسعه واکمن در شش ماهه نخست سال 1979 در ژاپن آغاز شد و مدل اصلی واکمن در همان زمان شکل گرفت و به عنوان تازه ترین نوآوری سونی در ارائه ضبط صوت معرفی شد.

در حقیقت از همان زمان ضبط صوتهای این شرکت ژاپنی از بهترین کیفیت و بالاترین قیمت برخوردار بودند به همین علت "آکیو موریتا"، بنیانگذار سونی به دنبال یک محصول کاملا نوآورانه بود که علاوه بر حفظ کیفیت بالا قیمت عرضه آن بالاتر از 40 هزار ین نباشد. 40 هزار ین در آن عصر بسیار بالاتر از آن بود که بتواند مشتریان جوان را به سوی خود جذب کند.

معجزه مهندسان سونی در ژوئن 1979 به ظهور رسید که اولین مدل واکمن با کد TPS-L2 بود. اولین پخش کننده نوار کاست قابل حمل تاریخ کمتر از 400 گرم وزن داشت و دارای یک جک اضافی ورودی صدا برای به اشتراک گذاشتن موسیقی بین دو هدفن بود. به دلیل اینکه برخی از اجزای TPS-L2 از مواد ارزان ساخته شده بود این دستگاه به قیمت کمی بیش از 30 هزار ین در جولای 1979 وارد بازار ژاپن شد.

این دستگاه به سرعت ابتدا در ژاپن و بعد در تمام دنیا موفقیت خود را نشان داد و به همین علت بسیاری از شرکتهای دیگر نیز با استفاده از طرح اولیه واکمن سونی مدلهای مشابهی را تولید کردند.

نواده اصلی واکمن در پایان سال 2001 به سبب تولد یک بخش کننده دیجیتالی نوآورانه به نام "آی- پاد" محصول اپل روزهای افول خود را آغاز کرد و این افول، شرکت ژاپنی را به این فکر واداشت که نام "واکمن" را برای همیشه زنده نگه دارد و به همین منظور سونی دستگاههای پخش کننده MP3 جدیدی را با "برند" واکمن وارد بازار کرد.

تازه ترین مدل دیجتیال واکمن Nw-x1000 نام دارد که یک پخش کننده چند رسانه ای بوده و با هدف مبارزه با "آی- پاد" تولید شده این در حالی است که به موازات عرضه Nw-x1000، اپل مدلهای جدید "آی- پاد لمسی" و "آی- فن" را عرضه کرد که دارای صفحه لمسی، اتصال "وای- فای" و جستجوگر اینترنت هستند.