8 قطار فوق العاده در مسیر مشهد- تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجاء به مناسبت ایام الله رجب و شعبانیه 8 قطار فوق العاده از تهران به مشهد و بالعکس زائرین حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا را جا به جا می کند.

سازمان این قطارها از نوع واگنهای اتوبوسی است که در ساعات مختلف کار جابه جایی مسافرین را انجام می دهند.

ساعت حرکت قطار فوق العاده یک اتوبوسی از تهران به مشهد 9:10 صبح و از مشهد به تهران 7:10 صبح است، همچنین قطار فوق العاده 13 این مسیر ساعت 21:55 از تهران به مشهد و ساعت 14 از مشهد به تهران عزیمت می نماید. این قطارها درجه 2 با ظرفیت 930 نفر و بهای بلیت 50 هزار ریال است.

قطار فوق العاده- 15 با سازمان اتوبوسی درجه یک و دو و ظرفیت 720 نفر ساعت 23:50 از تهران و ساعت 20 دقیقه بامداد از مشهد عزیمت می کند. بهای بلیت درجه یک این قطار 50 هزار ریال و درجه دو آن 60 هزار ریال است.

قطار توربو تهران-مشهد که توسط بخش خصوصی در این مسیر راه اندازی شده دارای سازمان درجه یک و دو است که ساعت حرکت آن از تهران 13:15 و برگشت آن از مشهد 11:50 صبح است. بهای بلیت درجه یک این قطار 165 هزار ریال و درجه دو آن 145 هزار ریال با ظرفیت 390 نفر است.

این قطارها در حالی نسبت به اتوبوس از استقبال کمتری برخوردار شده که دارای ضریب ایمنی بالایی است.