طرح آرمانی پنبه در مزارع مازندران اجرا می شود

عنایت الله تورنگ صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:: این طرح در استان در دست اجرا بوده و تا پایان خرداد ماه سال جاری هزار و 450 هکتار از اراضی استان زیر کشت پنبه قرار گرفته است.

وی سطح سبز مزارع پنبه استان را بیش از 950 هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: وضعیت کشت این محصول در استان مطلوب است.

وی یادآورشد: وضعیت پنبه استان در مرحله هشت تا 10 برگی بوده و بستر مناسبی دارد.

وی بر لزوم ارائه طرح های جامع برای حمایت از کشاورزان استان تاکید کرد.

تورنگ با اشاره به برداشت گندم در استان گفت: تاکنون حدود 80 هزار تن گندم مازاد مصرف از کشاورزان استان خریداری شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان داشت: این مقدار گندم مازاد مصرف از طریق مراکز خرید دایر در استان از کشاورزان منطقه خریداری شد و کشاورزان می توانند با مراجعه به این مراکز گندم خود را ارائه کنند.

وی عنوان کرد: بینی می‌شود با شرایط مساعد آب و هوائی، نظارت کارشناسان در مراحل مختلف کاشت ، داشت و برداشت و تأمین به موقع نهاده‌ها شاهد افزایش چشمگیری در تولید محصول مهم و استراتژیک باشیم .

مازندران 460 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.