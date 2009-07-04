تمایلی به برگزار شدن جشنواره تئاتر بانوان وجود ندارد

اعظم بروجردی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مرحله بازخوانی متون جشنواره هشتم تئاتر بانوان تمام شده ولی تا این لحظه خبری از پرداخت بودجه به دبیرخانه جشنواره نیست. 250 هزار تومان برای پرداخت تخصیص پیدا کرده ولی هنوز یک ریال آن به دبیرخانه پرداخت نشده و این موضوع مشکلات بسیاری را برای ادامه فعالیت‌های دبیرخانه و ستاد اجرایی ایجاد کرده است.

وی افزود: گویا مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تمایلی به برگزار شدن جشنواره تئاتر بانوان ندارند و فعالیت‌های انجام شده نیز تحمیلی است. سه ماه است دبیرخانه فعالیت می‌کند و هزینه‌های موجود را اعضا و فعالان دبیرخانه می‌پردازند. باید تکلیف ما مشخص شود که آیا تمایلی به برگزاری جشنواره تئاتر بانوان از طرف مسئولان سازمان فرهنگی هنری وجود دارد یا نه.

هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.