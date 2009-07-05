فیلم مستند داستانی" سینما آزادی" در شهرکرد نقد و بررسی شد ‏

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، فیلم مستند داستانی سینما آزادی زندگی یکی از عاشقان سینما در ایران است و نوع تاثیرگذاری سینما در خوزستان را به تصویر کشیده است.

یکی از فیلمسازان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سینما آزادی به فرهنگ قوم عرب پرداخته شده و در بیشتر صحنه های فیلم موسیقی و نواهای عربی به گوش می رسد.

محسن باقری دستگردی افزود: در صحنه های فیلم فرم لباس این قوم را نشان داده و در بسیاری موارد دیگر ویژگیهای قوم شناختی بسیاری در فیلم وجود دارد.

وی تصریح کرد: کارگردان نریشن (گفتار روی متن) را با زبان عربی ارائه داده زیرا کلام باید با واقعیت هسمو باشد و زبان نیز یکی از عناصر فرهنگی هر قوم است و گفتگوی این مردم را با زبان عربی نشان داده شده و جغرافیای زندگی این مردم به فیلم هویت داده و فیلم مستند نیز زمانی هویت می گیرد که برگرفته از واقعیت باشد.

یکی دیگر از فیلمسازان چهارمحال و بختیاری نیز یادآور شد: در طول فیلم سعی شده فرهنگ قوم عرب به مخاطب القا شود و ارتباط این قوم با سینما جالب در این فیلم بود.

رضا ولی پور دهکردی یادآور شد: سینما آزادی به گونه ای، فرهنگ شناسی مردم است و تاثیر سینما بر فرهنگ را در ادوار تاریخی روایت می کند.