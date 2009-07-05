آموزش 4 هزار کار آموز قضایی در دستگاه قضا طی ده سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر ، جایگاه معاونت آموزش قوه قضائیه در دستگاه قضائی کشور به گونه ای تعریف شده که توسعه ساختار آموزش به خصوص در ارتباط با گزینش قضات مهمترین هدف و برنامه در این معاونت تعریف شده است.

نگاهی گذرا به فعالیتهای معاونت آموزش قوه قضائیه نشان می دهد در طی 10 سال مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی تحولات شگرفی در آموزش قضات و پرسنل فعال در بخش های مرتبط با دستگاه قضایی پدید آمده است.

آموزش در قوه قضائیه و در طی سالهای 78 تا 87 و در دوران مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی بیشتر در محدوده آموزش و بهسازی منابع انسانی قوه قضائیه و مشاغل پیرامونی قضات و نیز آموزه های مردمی مورد توجه جدی قرار داشته است.

طی سالهای گذشته توسعه ساختاری آموزش از طریق ارتقای اداره کل به سطح معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، توسعه مبانی آموزش، توسعه اهداف نظام آموزشی ، توسعه و تعریف گروههای مخاطب و فراگیران آموزشی و توسعه از طریق ارتقای شاخصهای عملکردی از جمله اقداماتی بوده که موجب توسعه آموزش در دهساله اخیر در دستگاه قضایی کشور شده است.

در اولین تصمیم بنیادین آیت الله هاشمی شاهرودی در سال 87 اداره کل آموزش، گزینش و استخدام قضات ارتقاء یافت و معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه شکل گرفت. دراین زمان امر گزینش و جذب قضات از آموزش تفکیک و صرفا امر آموزش و تحقیقات به معاونت مزبور محول شد.

تقویت دانش قضایی همواره جزء تاکیدات مقام معظم رهبری به خصوص در زمان آغاز انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده است. رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه بر ضرورت تقویت دانش قضایی و آشنا کردن مردم به حقوق و مقررات و جرایم و مجازاتهای قضایی تاکید کرده اند و باید گفت این فرامین در تقویت مبانی و ضرورت توسعه آموزش بسیار تاثیرگذار بوده است.

طراحی و استقرار نظام آموزش ضمن خدمت قضات با رویکرد آموزش پودمانی و با مشارکت بیش از شش هزار نفر از قضات سراسر کشور که همچنان نیز در حال اجرا است و همچنین ارائه خدمات تسهیلی و ترویجی برای ارتقاء تحصیلات تکمیلی قضات حوزوی و دانشگاهی و نیز کارکنان اداری در مقاطع تحصیلی مختلف در طول سالهای 87-78 را می توان از عملکردهای دهساله معاوت آموزش قوه قضائیه برشمرد.

بررسی عملکرد و دستاوردهای معاونت آموزش قوه قضائیه نشان می دهد که ایجاد مرکز آموزش علمی - کاربردی وابسته به معاوت آموزش قوه قضائیه در تهران و ده استان با پذیرش بیش از یکصد هزار و 500 دانشجو فقط در مقطع کاردانی برای کارکنان اداری، طراحی بیش از 12 رشته آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، 4 رشته در مقطع کارشناسی و 6 رشته در مقطع کاردانی توسط مرکز آموزش علمی - کاربردی وابسته به معاونت آموزش قوه قضائیه و همچنین ساماندهی مدارک تحصیلی کارشناسی حقوق و قضای اسلامی بیش از یکهزار نفر از قضات روحانی و ارائه تسهیلات تکمیلی نیمه حضوری برای حدود 600 نفر از قضات روحانی در مقطع کارشناسی ارشد از دیگر دستاوردهای این معاونت در طی سالهای گذشته بوده است.