به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام دانشگاه گیلان دانشجویانی که در جلسه امتحانات تاریخهای اعلام شده حضور داشته اما امتحان مربوطه به صورت ناقص برگزار شده است در صورت تمایل می توانند در امتحانات مجدد شرکت کنند. بدیهی است در صورت شرکت در امتحانات مجدد ورقه امتحانی جدید آنها ملاک خواهد بود.

همچنین بنا بر اعلام آموزش دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که در زمان برگزاری امتحانات به سفر حج عمره مشرف شده اند می توانند پس از بازگشت با در دست داشتن گواهی مبنی بر حضور در این سفر معنوی به صورت معرفی به استاد امتحان بدهند.

امتحانات دانشکده کشاورزی نیز که از تاریخ 24 لغایت 28 خردادماه به صورت ناقص برگزار شد با نظر آموزش دانشکده تنها در روز سه شنبه 30 تیر ماه برگزار می شود.

همچنین دانشجویانی که جهت شرکت در امتحانات متقاضی اسکان در خوابگاه هستند می توانند از روز جمعه 26 تیرماه جهت استفاده از امکانات خوابگاهی اقدام کنند که اسکان در خوابگاه از روز جمعه 26 تیرماه و حداکثر تا روز جمعه 2 مردادماه برای دانشجویان امکانپذیر است.

در رابطه با امتحاناتی که پس از 27 خرداد ماه در دانشکده فنی برگزار نشده و یا ناقص برگزار شده است پس از ارائه گزارش و پیشنهاد از سوی دانشکده توسط شورای آموزشی دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.