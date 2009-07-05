مسمومیت غذایی در تابستان علت 50 درصد مراجعات به درمانگاهها

دکتر ایرج خسرونیا با اشاره به افزایش مسمومیتهای غذایی در طول فصل تابستان به خبرنگار مهر گفت: مسمومیت غذایی ناشی از مصرف غذاهای فاسد و خراب یکی از علل بالا رفتن آمار مراجعات به پزشکان داخلی است.

پزشکان معتقدند در فصل گرم سال اغلب با دو دسته از بیماران بیشتر مواجه هستیم. افرادی که دچار گرمازدگی یا مسمویت غذایی شده اند.

خسرونیا از افزایش مصرف سبزیجات و همچنین استفاده از آبهای آلوده به عنوان دو عامل تشدید مسمومیت در روزهای گرم سال نام برد و افزود: بیش از 50 درصد علت مراجعات به درمانگاهها و کلینیکها در فصل تابستان مربوط به مسمومیت غذایی است.

کارشناسان بهداشت محیط معتقدند برخی از خانمها به هنگام شستشوی سبزی و میوه دقت زیادی در میکروب زدایی آنها ندارند و در نتیجه بعضا آلودگی سبزی و میوه از بین نمی رود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بر استفاده از ضد عفونی کننده ها برای از بین بردن آلودگی سبزیجات و میوه ها تاکید کرد و افزود: خوردن غذاهای مانده، مصرف آب آلوده و بستنی هایی که در تهیه آنها از شیرهای غیرپاستوریزه استفاده شده است از علل بروز مسمومیت در روزهای گرم سال است.

خسرونیا با تاکید بر رعایت بهداشت فردی و شستن دستها با مایع صابون گفت: قطعا با رعایت این موارد می توان تا حدود زیادی از بروز مسمومیتها در تابستان جلوگیری کرد.