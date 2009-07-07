ارائه یک مدل فیزیکی - آماری برای وارد کردن کلمات کلیدی روی وب

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه در تمام صفحات موجود در شبکه، کلمات کلیدی مورد استفاده قرار می گیرند. وبلاگ نویسان و سردبیرهای وب، محتویات خود را برچسب می زنند و کسانی که عکسهایی را روی سایتهای فیلکر و فیس بوک می گذارند و یا صفحات وب مربوط گردهماییها را اداره می کنند این صفحات را با یک سری کلمات کلیدی (برچسب) همراه می کنند. این برچسبها (tags) به کاربران برای رسیدن آسانتر به صفحه مورد علاقه خود کمک می کنند.

اکنون محققان شورای ملی تحقیقات و دانشگاه ساپینزا در رم و موسسه CNRS فرانسه یک مدل فیزیکی- آماری برچسب زنی (tagging) را توسعه داده اند که می تواند نتایج مکانیزم کاربران وب را در وارد کردن برچسبها بازسازی کند.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله علمی Pnas منتشر کرده اند برای بازسازی مسیر ذهنی کاربران در وارد کردن برچسبها و جستجوی محتویات مورد نظر، شبکه را همانند فضایی تجسم کردند که در آن کاربر هر قدمی را که برمی دارد یک برچسب از خود به جا می گذارد که این برچسبها از نظر معناشناختی به هم مرتبط هستند مثل برچسبهای "آسمان- ابر" و "ابر- سفید". به این ترتیب محققان توانستند مسیر برچسبهای کاربران را یکی پس از دیگری بازسازی و هزاران پست فرضی را ایجاد کنند.

سپس با مقایسه میان این پستهای فرضی و برچسبهای واقعی منتشر شده روی سایتهای شبکه های اجتماعی، این دانشمندان تطابقهای مختلفی را در ساختار برچسبها پیدا و مشاهده کردند که در شبکه، محتویاتی که با برچسبهای با ترکیب معنا دار شناسایی می شوند پربیننده تر از محتویات دارای برچسبهای بدون ترکیب معنادار هستند.

با اندازه گیری نزدیکی ارتباط معنایی میان برچسبها می توان به برخی از مفاهیم کلیدی دست یافت که در راهنمایی وبگردان در انجام جستجوها نقش مهمی ایفا می کند.

به گفته این محققان، درک بهتر کلمات کلیدی می تواند به ایجاد سرویسهای آنلاین نوآورانه ای منجر شود که از جمله آنها می توان به ارائه سیستمهای موثرتر در مقابله با هرزنامه ها، سرویسهای تبلیغاتی و بازاریابی آنلاین اشاره کرد.