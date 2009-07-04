آغاز کاشت نشاء برنج در شالیزارهای ایلام

محمد علی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: نشاء کاری برنج طی هفته گذشته در شایزارهای استان ایلام که بیشتر در شهرستان شیروان چرداول قرار دارند، آغاز شده است.

وی بیان داشت: در سال جاری یک هزار هکتار از اراضی شهرستان شیروان چرداول به کشت برنج اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال سه هزار تن برنج در شهرستان شیروان چرداول تولید شود، خاطرنشان کرد: برنج تولید شده در این شهرستان محلی و از نوع عنبربو و شمشیری است.

اقدسی عنوان کرد: شهرستان شیروان چرداول یکی از قطبهای کشاورزی استان ایلام محسوب می شود و قطب نخست تولید برنج در استان به خود اختصاص داده است.

شهرستان شیروان چرداول با جمعتی بالغ بر 85 هزار نفر در 45 کیلومتری شمال شهر ایلام واقع است.