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۱۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

سردار باقر زاده:

دولت انگلستان شهامت ورود به پرونده حقوقی باغ قلهک را ندارد

دولت انگلستان شهامت ورود به پرونده حقوقی باغ قلهک را ندارد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: با وجود گذشت 5 سال از اثبات حقانیت دولت جمهوری اسلام یایران و غصبی بودن باغ قلهک توسط دولت انگلستان، تا کنون دولت انگلیس برای بازگرداندن این حق قانونی و مطالبه عمومی ملت ایران هیچگونه گام موثر و مفیدی برنداشته است و از ورود کارشناسی به این پرونده به شدت هراسان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار میر فیصل باقرزاده با یادآوری سابقه حقوقی پرونده باغ قلهک و بی ارتباط بودن این پرونده با موضوع باغ سه هزار متر مربعی جمهوری اسلامی ایران در منچستر، اظهار داشت: تا کنون برای اثبات حق جمهوری اسلامی ایران تلاش های وسیعی در سطح قوه قضائیه، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عمل آورده ایم که همگی بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران در این ماجرا تاکید نموده اند که به نظر می رسد زمینه برای احقاق حق و بازپس گیری این مطالبه به حق ملت ایران آماده شده است.

وی در پایان گفت:  استمرار اشغالگری باغ قلهک به لحاظ حقوقی محاسبه می شود که عندالاقتضاء خسارات ناشی از دیرکرد تادیه این حق قانونی مطالبه خواهد شد.

یادآور می گردد باغ قلهک با وسعت دویست هزار متر مربع در یکی از بهترین نقاط شمال تهران در زمان ناصرالدین شاه قاجار به صورت عقد موقت سکنی در اختیار دولت وقت انگلستان قرار داده شده بود که با فوت طرفین قرارداد عقد باطل گردید اما انگلستان طی دسیسه ای مرموزانه در زمان رضا شاه اقدام به تهیه سندی نمود که صحت آن طی بررسی های حقوقی مورد خدشه قرار گرفته است.

کد مطلب 907113

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