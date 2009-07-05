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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۴۳

طرح سرگذشت پژوهی در استان مرکزی اجرا می شود

طرح سرگذشت پژوهی در استان مرکزی اجرا می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه روح الله استان مرکزی گفت: دانش آموزان بسیجی استان مرکزی با سرگذشت یک هزار شهدای دانش آموز هشت سال دفاع مقدس آشنا می شوند.

قربان شهروسوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طرح سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز برای اولین بار در سطح استان اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح زنده نگه داشتن یاد شهدا و آشنایی آنان با شخصیت و سرگذشت شهدا است اظهار داشت: دانش آموزان در این طرح با بازماندگان، دوستان و خانواده شهدا مصاحبه می کنند و با ویژگی های رفتاری رزمندگان دفاع مقدس آشنا می شوند.

شهروسوند از اجرای طرح ولایت دانش آموزان بسیجی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقاء سطح آگاهی سیاسی، فرهنگی و معرفتی دانش آموزان برای یک هزار دانش آموز دختر و پسر در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در طرح ولایت فرهنگیان بسیجی 400 نفر شرکت می کنند تصریح کرد: در این کلاس ها که به مدت پنج روز برگزار می شود فرهنگیان علاوه بر افزایش دانش سیاسی و فرهنگی با فرقه ها و عرفان های کاذب آشنا می شوند.

 

کد مطلب 907121

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