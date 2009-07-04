تیرانداز ایرانی هشتم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، مرحله نهایی مسابقات تیراندازی بازیهای آسیایی نوجوانان در ماده تپانچه بادی عصر امروز در ورزشگاه "سافرا یشان" شهر سنگاپور برگزار شد.

در این مسابقه سپهر صفاری نماینده کشورمان در بین نفرات برتر این ماده به عنوانی بهتر از هشتمی دست نیافت. او با امتیاز 6/556 در جایگاه هشتم مسابقات تیراندازی در ماده تپانچه بادی جای گرفت.

در این ماده تیراندازی از کره جنوبی با 9/675 اول شد، ورزشکاری از چین با امتیاز 5/672 بر سکوی دوم ایستاد و تیراندازی ای قزاقستان با امتیاز 6/366 سوم شد. مسابقات تیراندازی بازیهای آسیایی نوجوانان عصر امروز به اتمام رسید.