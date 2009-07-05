تشکیل بنیاد نخبگان جوان در استان کردستان لازم و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید عماد حسینی ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: راه اندازی بنیاد نخبگان جوان در راستای افزایش حمایت های مادی و معنوی از این قشر در استان کردستان یکی از نیازهای لازم و ضروری به شمار می رود.

وی ادامه داد: جوانان کردستانی دارای استعدادهای سرشار و بسیار خوبی هستند که راه اندازی بنیاد نخبگان می تواند زمینه های شکوفا شدن این استعدادها را فراهم و در کنار آن زمینه برای حمایت های مادی و معنوی از طرح های ابتکار و اختراعی آنها را فراهم نماید.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر اعتبارات نسبتا خوبی هم در سطح کشور برای حمایت از نخبگان جوان به تصویب می رسد که راه اندازی بنیاد نخبگان در استان راهکار بسیار خوبی برای جذب این اعتبارات به شمار می رود.

حسینی همچنین در ادامه با اشاره به افزایش تعامل بین نمایندگان مردم و مسئولین دستگاه های اجرایی عنوان کرد: این تعامل و همکاری در چهارچوب مشخص شده قانونی می تواند زمینه را برای توسعه و ارتقاء هر چه بیشتر استان فراهم نماید.

وی تعامل بین نمایندگان مجلس و مدیران استان را عاملی برای پیگیری هر چه بهتر نیازهای واقعی استان دانست و یادآور شد: ما از همه مدیران استان انتظار داریم که این فضا را در کردستان به وجود آورند چرا که افزایش همدلی ها باعث تسریع در انجام کارها می شود.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اجازه ندهیم که تنشی بین نمایندگان و مدیران ادارات استان ایجاد شود چرا که این مهم باعث کند شدن کارها و در نتیجه متضرر شدن مردم خواهد شد.