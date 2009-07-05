سرمایه گذاریهای جدید در بندر شهید رجایی انجام می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سعید صادقی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اعلام این خبر افزود: سه دستگاه ترانستینر جدید با سرمایه گذاری در حدود پنج میلیون یورو توسط این شرکت از محل وجوه اداره شده خریداری و ماه گذشته وارد بندرعباس شد.

وی افزود: مونتاژ چهار دستگاه ترانستینر ZPMC متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی نیز بزودی تکیمل خواهد شد و در عرصه های عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین 40 دستگاه ترمینال تراکتور در آینده نزدیک به این مجموعه و به منظور افزایش توانایی جابجایی و حمل و نقل کانتینر در محدوده پایانه ها و محوطه های بندری اضافه می شود.

صادقی با بیان اینکه بندر شهیدرجایی در سال گذشته با انجام عملیات تخلیه و بارگیری بیش از دو میلیون TEU کانتینر توانست با 8 پله ارتقا در رتبه 60 بندر کانتینری جهان قرار بگیرد، اظهار داشت: این موفقیت در حالی بدست آمد که بخش غالب بنادر جهان در سال گذشته با افت عملکرد مواجه بودند اما بندر شهید رجایی با بیش از 16 درصد رشد فعالیت مواجه شد.

وی افزود: پیش بینی تداوم رشد برای عملیات کانتینری بندر شهید رجایی در سال 2009 میلادی مشکل است زیرا صادرات و واردات کشور تحت تاثیر بحران و رکود اقتصادی حاکم بر جهان قرار گرفته است اما شرکت تایدواتر در صدد است تا با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی، راه آهن و همکاری خطوط کشتیرانی و شرکتهای حمل و نقل ریلی و جاده ای زمینه های بیشتری برای کسب سهم از بازار ترانزیت و ترانشیپ منطقه را برای بندر شهید رجایی بدست آورد.

به گفته مدیرعامل شرکت تایدواتر با برنامه ریزی های صورت گرفته امید می رود رتبه بندر شهید رجایی در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل از آن مجددا ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه در طول پنج ماه اول سپری شده از سال 2009 میلادی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی در تعداد کانتینرهای عبوری از بندر شهید رجایی به منظور ترانزیت و ترانشیپ به کشورهای همسایه و بنادر داخلی و خارجی محقق شده ،‌افزود: توسعه ترانزیت و ترانشیپ در هر کشور موید ثبات، امنیت و قوت مدیریت و برنامه ریزی در آن کشور است و همه با هم باید تلاش کنیم تا این امر بدون وقفه دنبال شود.