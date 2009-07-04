فوتبال ایران مغلوب کره شمالی شد / تیم زیر 14 سال ایران به فینال نرسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت 17 امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال بازیهایی آسیایی نوجوانان در ورزشگاه "جلان بسار" سنگاپور به دیدار تیم فوتبال کره شمالی رفت.

تیم کشورمان که با از پیش رو برداشتن تیمهای سنگاپور، چین و تایلند به این مرحله از مسابقات صعود کرده بود در نیمه اول نمایشی چندان جالب توجهی نداشت و با درخشش میثم لباف، سنگربان خود با تساوی بدون گل به رختکن رفت.

در آغاز نیمه دوم دو تیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند و صاحب چند موقعیت گلزنی شدند. در این بین تیم کره شمالی هوشیارتر بود و توانست در دقیقه 73 توسط "ریو یو سونگ" به گل برتری دست یابد.

پس از این گل تیم کشورمان فشار زیادی روی دروازه کره وارد آورد اما نتوانست به گل تساوی دست یابد و با تحمل شکست در این دیدار از راهیابی به فینال مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی سنگاپور بازماند.

تیم کشورمان در دیدار رده بندی روز دوشنبه در ورزشگاه جلان بسار به دیدار بازنده دیدار امروز کره جنوبی و چین می رود.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در مصاف با کره شمالی با ترکیب میثم لباف، امیر سهرابیان، امید توکلی، فریدون زبیدانی، محمد ماماشلی، بهمن جهان تیغ، میلاد سرلک (محسن غیبی - 76)، سیدرضا میراحمدی، سیاوش حق نظری، محمد قنبری (آرش اسماعیلی - 29)(مهدی پور داداش وند -80) و سعید آقایی به میدان رفت. محمد علی آبادی، بهرام افشارزاده و کیومرث هاشمی این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

حاشیه های دیدار امروز را در زیر می خوانید:

* شاگردان محمد یاوری در نخستین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی سنگاپور نیز در ورزشگاه جلان بسار به دیدار تیم میزبان رفته بودند.

* برای تماشای این بازی تعداد اندکی از ایرانی های مقیم سنگاپور به ورزشکاه جلان بسار آمده بودند.

* محمد علی آبادی، بهرام افشارزاده، کیومرث هاشمی و دیگر مسئولان سازمان تربیت بدنی که در سنگاپور حاضر هستند در ورزشگاه جلان بسار حضور داشتند. مسئولان ورزش کشور از مشوقات تیم ایران در بازی امروز بودند.

* تیم کشورمان با پیراهن قرمز مقابل تیم سپیدپوش کره شمالی به میدان رفت.

* روی نیمکت تیم ملی در این بازی بازهم پزشک حضور نداشت.

* مسابقات فوتبال در بازیهای آسیایی سنگاپور در دو وقت 40 دقیقه ای و روی پمن مصنوعی برگزار می شود.

* بازیکنان تیم کره جنوبی که پس از دیدار ایران - کره شمالی باید به مصاف چین می رفتند با حضور در سکوهای ورزشگاه کره شمالی را تشویق کردند.

* برخی بازیکنان تیم کشورمان در پایان این دیدار که منجر به از دست رفتن فینال شد ، گریه کردند.