درمان چاقی مفرط با جراحی لاپاراسکوپی در شیراز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اینکه جراحان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دانشگاه شهر اسلو موفق به انجام این کار شدند، گفت: این جراحی در بیمارستان شهید فقیهی شیراز انجام شد که بر اساس آن چهار پنجم معده یک بیمار برداشته شد.

وحید حسینی افزود: با انجام این جراحی بر روی این بیمار که زنی 24س اله با 132 کیلوگرم وزن بود امیدواریم پس از گذشت یکسال وزن وی به 90 کیلوگرم و پس از دو سال به 70 کیلوگرم کاهش یابد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به همکاری دانشگاه شیراز با دانشگاه اسلو نیز گفت: پس از برگزاری اولین کنگره جراحی لاپاراسکوپی در اردیبهشت ماه امسال، دکتر جعفر موسوی استاد و مسئول جراحی لاپاراسکوپی کولورتال دانشگاه اسلو به عضویت هیئت علمی افتخاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز درآمد و بر این اساس نیز طی این مدت اولین کارگاه آموزشی مشترک بین این دو مرکز دانشگاهی با حضور این جراح ایرانی برگزار شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه در این کارگاه آموزشی علاوه بر جراحی درمان چاقی مفرط، پنج جراحی کم نظیر لاپاراسکوپی پیشرفته دیگر نیز انجام شد، افزود: ترمیم فتق دو طرفه عودکننده در بیمار مبتلا به آدیسون با گذاشتن یک توری بزرگ برای جلوگیری از بازگشت مجدد، جراحی سرطان راست روده بوسیله لاپاراسکوپی، تصحیح تنگی انتهای مری در بیماری که در گذشته جراحی بازقفسه سینه داشته و اکنون بیماری عود کرده است، برداشتن کل روده بزرگ و راست روده به دلیل بیماری انتهای روده بزرگ و برداشتن قسمت چپ روده بزرگ در بیمار سرطانی را از دیگر جراحی های انجام شده در این کارگاه آموزشی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: امکانات اولیه برای ایجاد جراحی لاپاراسکوپی در دانشگاه علوم پزشکی فراهم شده و در آینده ای نزدیک در یکی از مراکز آموزشی دانشگاه، امکانات ویژه ای فراهم می شود که همزمان با تربیت دستیار مربوط به این رشته شاهد تحولات بزرگی در این زمینه خواهیم بود.