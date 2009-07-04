حضور 370 دانشجو در اعتکاف دانشجویی دانشگاه های تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام مشهود عینلو ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مراسم اعتکاف دانشجویان دانشگاه های تبریز از شب چهاردهم تیرماه آغاز میشود.

وی با بیان اینکه اعتکاف دانشجویی امسال برای نخستین بار با حضور دانشجویان هفت دانشگاه بزرگ تبریز برگزار خواهد شد، گفت: دانشجویان دختر دانشگاه های یاد شده در مسجد دانشگاه تبریز معتکف خواهند شد.

به گفته وی دانشجویان دختر دانشگاه های تبریز ، علوم پزشکی ، آزاد، هنر اسلامی ، تربیت معلم، صنعتی سهند و پیام نور دراین اعتکاف شرکت خواهند نمود.

حجت الاسلام مشهود عینلو، افزود: دانشجویان پسراین دانشگاه ها نیز به سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی معرفی شده اند و در سطح مساجد شهر و همراه با مومنین معتکف خواهند شد.

مسئول اعتکاف دانشگاه های تبریز با اشار ه به اهداف برگزاری اعتکاف تاکید کرد: ایجاد روحیه معنوی در میان دانشجویان و نشر سنت حسنه اعتکاف از اهداف برگزاری اعتکاف دانشجویی است.

وی به برنامه های متنوع اعتکاف سالجاری اشاره کرد و گفت: علاوه بر حضور سه مبلغ از حوزه علمیه قم برنامه های معرفتی با هدف ارتقای معلومات مذهبی دانشجویان در کنار قرائت قرآن و خلوت با حضرت حق اجراء خواهد شد.

حجت الاسلام مشهود عینلو با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی متعدد با معاونین ، مدیران اجرایی و مسئولین فرهنگی دانشگاه برای اجرای بهینه برنامه های اعتکاف دانشجویی از همکاری رییس دانشگاه تبریز ، هیئت امناء مسجد دانشگاه و مدیریت فرهنگی این دانشگاه در این زمینه قدردانی کرد و گفت: امیدواریم امسال شاهد برگزاری باشکوه مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی باشیم.