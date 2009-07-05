بازگشت 40 درصدی زوجین پس از دریافت مشاوره از طلاق در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عصمت نجفی ظهر شنبه در اولین جلسه کارگروه زنان و خانواده استان افزود: استحکام خانواده موضوع بسیار مهمی است که باید در تمام سیاستگذاریها، به آن توجه خاص داشته داشت.
مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری خراسان رضوی گفت: ارایه خدمات قضایی و مشاوره رایگان برای جلوگیری از طلاق، طی دو ماه و در دو مجتمع دادگستری شهید بهشتی و شهید مطهری مشهد اجرا شد.
وی ادامه داد: طی اجرای این طرح روزانه 32 زوج، خارج از وقت اداری از خدمات مشاوره بهره بردند و ارزیابیها نشان میدهد به طور میانگین 40 درصد زوجین پس از دریافت این مشاورهها از طلاق منصرف شدهاند.
نجفی خواستار تخصیص بودجه برای کمک به ادامه طرح و همکاری بین دستگاهی برای ارایه مکان مناسب مشاوره در خارج از فضای استرسزای دادگاه شد.
وی همچنین خواستار ارایه آموزشهای جامع و فراگیر برای تمام اقشار جامعه در زمینه مهارتهای زندگی و انتخاب همسر توسط دستگاههای مرتبط با موضوع شد و گفت: این امر مسالهای است که عزم همگانی و جدی تمامی ارکان جامعه را میطلبد.
نظر شما