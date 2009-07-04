به بیگانگان اجازه دخالت در روند آشتی ملی عراق را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی دولتی العراقیه فاش کرد : نوری المالکی نخست وزیر خطاب به جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است دولت عراق هر گونه دخالت خارجی در مسئله آشتی ملی را رد می کند.



دباغ افزود : بازگشت حزب بعث به روند سیاسی، با قانون اساسی مغایرت دارد و نمی توان آن را پذیرفت.



وی در عین حال اعلام کرد دولت مالکی با بازگشت بعثی های سابق(که مرتکب جنایت بر ضد ملت عراق نشده باشند) به عنوان شخصی و نه در چارچوب حزبی به روند سیاسی مخالفتی ندارد.



در بیانیه نخست وزیری عراق آمده است : مالکی به معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است دولت عراق به فعال کردن طرح آشتی ملی پایبند است و ما این طرح را از همان ابتدای تشکیل دولت وحدت ملی برای بازگرداندن انسجام و همبستگی ملی به تمام طیفهای ملت عراق آغاز کردیم.



در این بیانیه تاکید شده است : حزب بعث منحله شامل آشتی ملی نمی شود، زیرا فعالیت این حزب بر اساس قانون اساسی،ممنوع است ، زیرا این حزب مسئول تمام بدبختی ها و ویرانی ها در عراق است.

به گفته دباغ، بایدن نیز بر پایبندی دولت اوباما به روند دموکراتیک در عراق و اجرای توافقنامه راهبردی بر اساس مفاد مورد توافق در آن تاکید کرده است.



جو بایدن" روز پنجشنبه 11 تیر به طور غیر منتظره وارد عراق شد که کاخ سفید هدف از این سفر را گفتگو درباره پرونده آشتی ملی با سیاستمداران عراقی دانست؛ طرحی که عراقی ها آن را در سال 2006 اعلام کردند.