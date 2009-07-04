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۱۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

از ابتدای سال 2009؛

بیش از 3 هزار فلسطینی دیگر به اسارت رژیم صهیونیستی درآمدند

بیش از 3 هزار فلسطینی دیگر به اسارت رژیم صهیونیستی درآمدند

بنابر گزارش یک مرکز فلسطینی دفاع از حقوق اسرا در سرزمینهای اشغالی، از ابتدای سال 2009 تاکنون سه هزار و شصت فلسطینی به بهانه ها و دلایل واهی به زندانهای رژیم صهیونیستی افکنده شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، این فلسطینی ها در شش ماه نخست سال 2009 به زندان انداخته شده اند، که بر این اساس به طور میانگین روزانه 17 نفر در سرزمینهای اشغالی بازداشت شده اند.

بنابراین گزارش، بیشتر این زندانیان، افراد غیر نظامی و حتی صیادانی بوده اند که بدون هیچ جرمی به اسارت درآمده اند. همچنین برخی از آنان، نمایندگان و اعضای بلندپایه حماس بوده اند.

این گزارش نشان می دهد اکثر اسرا در جریان جنگ 22 روزه بر ضد نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند، به طوری که تعداد زندانیان در ماه ژانویه 2009 به 1220 نفر رسیده است.

همچنین کرانه باختری در زمینه تعداد زندانیان در جایگاه دوم قرار گرفته است. براین اساس، هم اکنون دستگیری فلسطینیان برای رژیم صهیونیستی به کاری عادی و روزانه تبدیل شده است و آنان به راحتی با تجاوز به حریم خصوصی مردم فلسطین، آنان را بدون هیچ توجیهی به زندان می افکند.

براساس آمار وزارت اسرا و امور آزادگان فلسطینی، هم اکنون 11 هزار اسیر از جمله 300 کودک و 69 زن در بند زندانهای رژیم اشغالگر قدس هستند.

 

کد مطلب 907248

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