اخبار کوتاه ورزشی استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اردوی پایانی تیم ملی پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان کشور برای شرکت در رقابتهای جهانی در رشت برگزار شد.

دراین اردوی 13 روزه هشت ملی پوش از استانهای گیلان، مازندران، اصفهان و اردبیل تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر سیلانی سرمربی تیم ملی پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار کردند.

در رقابتهای پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان جهان 12 کشور دنیا به مدت چهار روز در میامی آمریکا با هم مسابقه می دهند.سید هادی حسینی و روحان احمدی به عنوان ورزشکار و نظام دودل رئیس فدراسیون جهانی و حسن کدیور مربی تیم ملی، اعضای گیلانی در این پیکارها هستند.

نتایج لیگ دو و میدانی گیلان اعلام شد

دومین مرحله لیگ دو و میدانی نوجوانان و جوانان گیلان در رشت پایان یافت، در مجموع تیمی رده سنی نوجوانان تیم تالش با 41 امتیاز در صدر قراردارد و تیمهای لاهیجان با 36 و رضوانشهر با 34 امتیاز در مکانهای دوم و سوم ایستاده اند.

در مجموع تیمی رده سنی جوانان تیم رضوانشهر با 37 امتیاز در مکان نخست قراردارد و تیمهای رشت با 36 و تالش با 31 امتیاز در تعقیب صدرنشین هستند.

در هر دو لیگ دو و میدانی نوجوانان و جوانان 9 تیم شرکت دارند که امروز 100 دونده در یازده ماده در پیست دو ومیدانی سردار جنگل رشت با هم رقابت کردند. نفرات برتر لیگ دو و میدانی بهمن ماه برای شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان انتخاب می شوند.

نتایج تکواندوکاهای دختران گیلانی در رشت اعلام شد

مرحله دوم و پایانی رقابتهای انتخابی تکواندو دختران نونهال گیلان با معرفی نفرات برتر در رشت پایان یافت.

درپایان این رقابتها از بین 42 تکواندوکای نونهال برتراستان بختی، فتحی، با صبر، قیامی، پدیدار و قاسمی همگی از رشت، لب چناری از انزلی، آقاجانی، زهرا و فاطمه کاظمی هر سه از لنگرود مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و مرداد ماه امسال به جشنواره کشوری اعزام می شوند.

مرحله دوم رقابتهای انتخابی تکواندوی دختران خردسال گیلان یکشنبه 14تیر ماه پیگیری می شود.

چاووشی وعشوری زاد به تیم فوتبال استیل آذین پیوستند

سیدرضا چاووشی مهاجم وعلی عشوری زاد هافبک فصل گذشته تیم داماش گیلان دیروز با تیم استیل آذین قرارداد داخلی امضاء کردند و تا یکشنبه هفته آینده رسما به این تیم می پیوندند.تیم فوتبال استیل آذین کاشان نخستین فصل حضورش را در لیگ برتر کشور تجربه می کند.

نتایج دیدارهای لیگ بسکتبال اعلام شد

دومین روز از سومین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان گیلان با انجام دو دیدار در رشت پیگیری شد. دراین دیدارها تیم ادیب صابر رشت 52 بر39 مقابل تیم جوانان بندرانزلی پیروز شد، لنگرود نیز 58 بر53 کوچصفهان را شکست داد.

سومین روز این رقابتها فردا پیگیری می شود. در سومین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان گیلان 13 تیم حضور دارند.