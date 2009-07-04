آغاز تمرینات شاهین بوشهر با 6 بازیکن / تاخیر در ورود مربی پرتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام حمید کللی فرد سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی تنها 6 بازیکن فصل گذشته، در فهرست نفرات این تیم برای حضور در رقابت‌های نهمین دوره لیگ برتر قرار دارد.

براین اساس تمرینات تیم فوتبال شاهین بوشهر عصر روز یکشنبه با حضور جمال حق شناس، رضا بازیاری، عبدالله کرمی، سلیمان پناهی، هادی شفیعی و حمید محمدی بازیکنان فصل گذشته و تعدادی از نفرات امید آغاز می شود.

البته به نظر می رسد مسئولان این باشگاه در صدد جذب بازیکنان بوشهری شاغل در لیگ برتر و لیگ دسته اول که با تیم‌های خود قرارداد ندارند، هستند. همچنین 2، 3 بازیکن برزیلی هم مدنظر مسئولان این تیم هستند که طی روزهای آینده برنامه ریزی برای جذب آنها صورت می گیرد.

ازسوی دیگر" گیلرمو فررا " مربی پرتغالی که قرار بود فردا شب وارد بوشهر شود، با یک روز تاخیر وارد این شهر می شود تا با عقد قرارداد نهایی، همکاری اش را با این تیم آغاز کند.