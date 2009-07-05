  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۹:۴۰

موسوی هوایی: نشاط روحی حاصل از معنویت عامل گرایش جوانان به اعتکاف است

موسوی هوایی: نشاط روحی حاصل از معنویت عامل گرایش جوانان به اعتکاف است

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: معنویت اعتکاف نشاط خاصی به جوانان می‌بخشد و همین نشاط نیز عامل گرایش روز افزون این قشر به این عمل عبادی است .

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علت گرایش جوانان به مراسم اعتکاف، اظهار داشت: زمانیکه انسان به فطرت خود مراجعه می کند حالت نیاز به عبادت در وی ایجاد می شود. به ویژه جوانان که به تعبیر امام خمینی (ره) به ملکوت نزدیکتر هستند و کمتر آلوده شده اند، این حس بیشتر در آنها به وجود می آید.

وی افزود: جوانان با رجوع مختصر مطالب معنوی را دریافت می کنند و این دریافت بهجت روحانی و نشاط درونی برای آنها ایجاد می کند که فراموش نشدنی است که در عمق جان آنها اتفاق می افتد. از این رو به دنبال آن رفته و این لذت معنوی را برای یکدیگر تعریف می کنند و این خوشی منجر به تشویق دیگران شده تا به این سمت و سو حرکت کنند.

حجت الاسلام موسوی هوایی با تأکید بر اینکه اشتیاق جوانان هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد، تصریح کرد: به ویژه زمانیکه برای اعتکاف برنامه ریزی می کنند تا از تمامی ساعات این مراسم استفاده کنند و با توجه به نظمی که به امور اعتکاف می دهند، بهتر می توانند از این مراسم معنوی بهره مند شوند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه یادآور شد: مراسم اعتکاف فرصت بزرگی برای جوانان به شمار می رود که در این مراسم معنوی شرکت کنند. زیرا اتصال خاص و معنا داری است که می توانند لذت آن را درک کنند و تا مدتها آن را با خود داشته باشند.

کد مطلب 907290

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها