ورزش استان زنجان نیازمند تغییر مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید سعید موسوی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان زنجان همواره چوب اشتباهات و برنامه ریزیهای غلط برخی از افراد را خورده است افزود: خواسته مردم زنجان این است که رشته فوتبال باید ورزش اول استان باشد و بی‌توجهی مسئولان استان در امر ورزش به هیچ وجه از اذهان مردم پاک نخواهد شد.

وی با انتقاد از عملکرد استاندار سابق زنجان خطاب به مسئولین ارشد استان، مدیریت صحیح، همچنین استفاده از افراد کار‌بلد و کارشناسان خبره را از فاکتورهای مهم در راستای در اختیار گرفتن یک تیم فوتبال در سطح لیگ دسته اول کشور دانست.

موسوی با اشاره به وضعیت فعلی ورزش زنجان گفت: تغیرات مدیریتی، تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی ورزش زنجان است.

ورزش زنجان، چوب ضعف مدیریتی خود را می‌خورد

رئیس سابق هیئت فوتبال استان زنجان با بیان اینکه ورزش زنجان، چوب ضعف مدیریتی خود را می‌خورد، افزود: اگر استاندار زنجان تمایلی برای بهبود اوضاع نابسامان ورزش استان دارد، بهترین اقدام، انجام تغییرات مدیریتی در این بخش است.

موسوی گفت: جایگاه بسیاری از رشته‌های ورزشی زنجان به دلیل عدم وجود اسپانسر در استان به دست فراموشی سپرده شده است که این امر نمی تواند بهانه‌ای برای شانه خالی کردن مدیران ورزش استان از مسئولیت خود باشد.

وی تاکید کرد: این اعای مدیریت ورزش استان زنجان این در حالی است که هیأت فوتبال استان در طول چهار سال خدمت من، به همگان ثابت کرد که می‌توان از وجود اسپانسرها در عرصه ورزش بهره برد. لذا زمان آن فرا رسیده که مدیریت ارشد استان بر اساس واقعیات به ورزش استان بهاء دهد

موسوی در ادامه با اشاره به اینکه صاحب اصلی تیم فوتبال دسته اولی کاوه زنجان(شهرداری) است، در تائید ادعای خود مداراکی را در این خصوص ارائه داد و مسئولان تربیت بدنی و تیم شهر داری زنجان را تهدید به شکایت کرد و گفت: در زمان حاضر وکیل شخصی بنده مراحل شکایت را طی می کند.

از همه کسانی که زمینه سقوط این تیم را فراهم کردند، شکایت می‌‌کنم

رئیس سابق هیئت فوتبال استان زنجان افزود: از همه کسانی که زمینه سقوط این تیم را فراهم کردند، شکایت می‌‌کنم و به همین خاطر شخص مدیر‌کل تربیت بدنی استان باید در این زمینه پاسخگو باشد و من علیه وی به دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های ذی‌‌ربط شکایت خواهم کرد و باید علاوه بر پرداخت خسارت من، تیم فوتبال را نیز دوباره به لیگ دسته اول بازگردانند.

موسوی یادآور شد: من مدارک تیم را در ابتدای فصل به حراست تربیت بدنی استان و همچنین شورای شهر ارائه دادم، اما متأسفانه هیچگونه ترتیب اثری در این خصوص داده نشد.

وی با اشاره به اینکه باید از اهالی فن در ورزش استان برای حضور قوی تیم فوتبال این شهر در لیگ آزادگان استفاده می شد گفت: کجای قانون آمده است که شورای شهر می‌تواند اقدام به تیم داری کرده و اعضای آن نیز به عنوان هیأت مدیره برگزیده شوند .

به گفته موسوی "علی مظفری‌تبار"، معاون فرهنگی شهرداری زنجان کجای فوتبال زنجان کار کرده که باید به عنوان مدیر عامل باشگاه انتخاب می شد، در حالی که اگر وی یک فرد ورزشی بود، بعد از گذشت چند هفته از لیگ، باید تغیرات مدیریتی در تیم فوتبال شهرداری زنجان اعمال می‌کرد.

شهردار سابق زنجان از مقصران اصلی سقوط شهرداری زنجان

رئیس سابق هیئت فوتبال استان زنجان یکی از مقصران اصلی سقوط تیم فوتبال زنجان به لیگ دسته 2 را شهردار سابق این شهر دانست و گفت: خیانتی که به ورزش این شهر صورت گرفت را باید در تاریخ نوشت، هر چند من نیز به نوبه خود در سقوط این تیم مقصر هستم؛ چرا که نباید به خاطر احترام به شان و منزلت هم استانی‌های خویش، سکوت می‌کردم.

موسوی در ادامه با تاکید بر اینکه شورای شهر با دخالت‌های غیر کارشناسانه خود در خصوص تیم فوتبال شهرداری، شخصیت و منزلتش را زیر سئوال برد افزود: هر چند اقدام شورای شهر برای ورزش فوتبال قابل قبول بود، اما انتخاب افرادی که باید پیگیر مسائل این تیم می‌شدند، جای تأمل داشت.

وی افزود: اگر شورای شهر به مدیریت ورزش آشنا بود، چنین پیامد‌هایی نیز نصیب فوتبال زنجان نمی شد و بنابراین امتیاز منفی فوتبال زنجان را باید به نام مدیر کل تربیت بدنی استان و شورای شهر زنجان نوشت.