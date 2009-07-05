کاهش 12 درصدی تلفات جاده ای طی دو ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا اسماعیلی با اشاره به کاهش 314 نفری تلفات در تصادفات جاده ای طی دو ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی شمار کشته های تصادفات جاده ای در ماههای فروردین و اردیبهشت 11.6 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

وی با تاکید بر این شمار کشته های تصادفات جاده ای طی دو ماه از 2 هزار و 712 نفر در سال 1387 به 2 هزار و 398 نفر در سال جاری کاهش داشته است، افزود: بر اساس آمارهای موجود استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و آذربایجان شرقی به ترتیب 89، 62، 54، 41 و 32 نفر کاهش کشته نسبت به سال قبل بیشترین کاهش کشته را در این دو ماه به خود اختصاص دادند.

سرهنگ اسماعیلی بیشترین علل شکل گیری حوادث در دو ماه نخست سال جاری را به ترتیب سواری و وانت 54.3 درصد، موتورسیکلت 20.6 درصد، کامیون 14 درصد، عابر پیاده 7.8 درصد و مسافربری عمومی 3.3 درصد اعلام کرد.

وی مهمترین علل وقوع تصادفات در این مدت را به ترتیب عدم توجه به جلو 24.9 درصد، انحراف به چپ 22.4 درصد تخطی از سرعت مطمئنه 18.3 و عدم رعایت حق تقدم 14.3 درصد ذکر کرد.

فرمانده پلیس راه کشور اضافه کرد: 68 درصد تصادفات طی این مدت از ساعت 7 صبح الی 19 و 63 درصد تصافات در 30 کیلومتری شهرها به وقوع پیوسته است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت بر سرعت و رعایت سرعت مجاز توسط رانندگان در جاده های کشور در دستور کار پلیس راه است که در این زمینه با بهره گیری از تجهیزات الکترونیکی در تلاشیم تا رانندگان با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.