به گزارش خبرنگارمهر، درحالی که برگزاری مجامع فدراسیون های ورزشی از اواخر پاییز سال گذشته به دلیل قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله در راس مدیریت فدراسیون های ورزشی معطل مانده است ، به نظر می رسد چرخ برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی با برگزاری مجمع فدراسیون دوچرخه سواری بار دیگر به حرکت درخواهد آمد.

بر این اساس قرار است مجمع انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری روز 25 تیرماه احتمالا به ریاست کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکزتوسعه ورزش قهرمانی درمحل آکادمی ملی المپیک برگزار شود.

برای ریاست فدراسیون دوچرخه سواری دو کاندیدا با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا بتوانند رای اعتماد مجمع عمومی را به دست آورند.

علی انصاری که از 16 فروردین ماه گذشته با حکم محمد علی آبادی به عنوان سرپرست فدراسیون جانشین امیر واعظی آشتیانی شد گزینه اصلی ریاست فدراسیون دوچرخه سواری برای 4 سال آینده است .

دیگر کاندیدای پست ریاست فدراسیون مهرداد صفرزاده از داوران پیشکسوت رشته دوچرخه سواری است که رقابت سختی برای تصدی این مسئولیت با سرپرست فدراسیون خواهد داشت.

به هرحال برگزاری انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری درحالی قرار است 25 تیرماه برگزار شود که درحال حاضرتعداد زیادی از فدراسیون های ورزشی در انتظار برگزاری مجامع انتخاباتی خود هستند. هاکی، گلف ، تنیس روی میز ، قایقرانی ، بوکس ، شمشیربازی و دوچرخه سواری فدراسیون هایی هستند که همچنان با وجود تشریفات و مقدمات برپایی مجامع خود چشم انتظار پاسخ مثبت سازمان هستند تا از وضعیت بلاتکلیفی و برزخ مدیریتی خارج شوند.

این در حالی است که فدراسیون های دیگری نظیر شنا، تکواندو، بدمینتون، تنیس ، جانبازان و معلولان ، شطرنج ، کاراته، جودو و ... دوره 4 ساله ریاست فدراسیون آنها به پایان رسیده و این فدراسیون ها با حکم سرپرستی سازمان تربیت بدنی برای روسای قبلی به کارخود ادامه می دهند که به نظر می رسد با چنین شرایطی مدیریت با ثباتی که بتواند برای آینده این رشته ها به برنامه ریزی و ساماندهی امور بپردازد، وجود ندارد.