دکتر منوچهر صانعی دره‌بیدی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که فلسفه هم‌اکنون چه نقشی در افزایش تفکر انتقادی جامعه بشری برعهده دارد؟ گفت: خیلی زیاد. مثل همیشه تفکر فلسفی به دلیل اینکه اشرافی که به حوزه‌های فرهنگ و هنر، اقتصاد، دین، علم، سیاست و سایر امور دارد می‌تواند نگرش انتقادی را در همه زمینه‌ها تقویت کند.

این استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سؤال که آیا نقش سیاسی و احتماعی و فرهنگی فیلسوفان در جهان جدید نسبت به نقش فیلسوفان پیشامدرن افزایش یافته است؟ گفت: به نظر من چون بسیاری از حوزه‌های فرهنگی از قلمروی فلسفه بیرون رفته و اینها هر کدام بخشی از زندگی انسان را زیر نفوذ خود دارند از نفوذ فلسفه در جهان جدید کاسته شده است. در حالی که در دنیای قدیم این فیلسوفان بودند که به همه چیز اشراف داشتند.

دکتر صانعی دره بیدی در پاسخ به این سؤال که جامعه ما هم‌‍‌اکنون تا چه اندازه به تفکر فلسفی نیاز دارد؟ گفت: بسیار زیاد. از این جهت که جامعه نمی‌تواند بی‌نیاز از تفکر فلسفی باشد. برای اینکه تفکر فلسفی همیشه راهگشا است. خطوط و اصول کلی را دیدگاههای فلسفی باز می‌کنند. بنابراین جایگاه فیلسوفان و نظریه‌پردازان همیشه در هر جامعه‌ای چشمگیر و مهم است.