به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ناظمی‌اردکانی، در جلسه ستاد ارتقاء سلامت اداری استان قم طی سخنانی اظهار داشت: باید سمت و سوی اقتصاد ما به سمت مردمی‌شدن پیش برود و نقش دولت در آن سیاستگذاری و نظارت باشد.



وی با بیان اینکه اقتصاد یارانه‌ای فسادخیز است تصریح کرد: اقتصاد هرچه مردمی‌تر شود، فساد در آن کمتر خواهد بود.



استاندار قم در ادامه با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید با تعامل و هماهنگی ریشه فساد اقتصادی را بخشکانند تأکید کرد: هماهنگی این دستگاه‌ها ریشه فساد را می‌خشکاند و باید این نهادهای نظارتی با پرهیز از موازی کاری و تقابل زمینه رشد و پیشرفت دستگاه‌ها را فراهم کنند.



ناظمی‌اردکانی تصریح کرد: هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی مقوله بسیار مهمی‌است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‌اینکه انسانها ذاتا زیاده طلب هستند اظهار داشت: همین عامل هم عمدتا باعث فساد می‌شود. البته‌این غریزه در صورتی که مهار و در جهت کمال هدایت شود بسیار مؤثر خواهد بود.



ناظمی‌تدوین و رعایت قوانین شفاف و ساده را از جمله عوامل مهم در جلوگیری از بروز فساد عنوان کرد و گفت: فساد عامل تباهی و از بین رفتن منابع مادی، معنوی و انسانی می‌شود.



استاندار قم با بیان اینکه اختیار تصمیم‌گیری نباید در اختیار افراد و مدیران باشد، بر ضرورت حاکمیت ضابطه در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: متأسفانه در گذشته تصمیم‌گیری‌ها بیشتر مبنای فردی داشت اما خوشبختانه امروزه امضای طلایی در دستگاه‌های اجرایی بسیار کم شده است.



وی یادآور شد: هرچه اطلاعات مربوط به دستگاه‌های اجرایی شفاف و روشن تر باشد زمینه بروز فساد نیز کم خواهد شد.



فساد اداری استان قم بسیار پایین است



رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان قم نیز در این مراسم با اشاره به موقعیت مذهبی و فرهنگی شهر قم فساد اداری دستگاه‌های اداری استان را بسیار پایین ارزیابی کرد.



سید صدرالدین موسوی، در ادامه از تشکیل ستاد ارتقاء سلامت استان در سال 85 خبر داد و گفت: به رغم تشکیل کمیته‌های ستاد از سال 85 متأسفانه عملا کار خواستی در این زمینه انجام نشده است.



موسوی در عین حال تصریح کرد: البته دوره‌های آموزشی در این خصوص برگزار کرده‌ایم که باید این آموزش‌ها را در دستگاه‌های اجرایی تقویت نماییم.



وی در پایان تأکید کرد: ما نباید اجازه دهیم جرم و تخلفی در دستگاه‌های اجرایی اتفاق بیافتد تا نیاز به حضور سازمانهای نظارتی باشد بلکه باید در این خصوص پیشگیریهای لازم انجام شود.