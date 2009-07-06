"بنیانگذاری فلسفه ایجابی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه خطابه ها و سخنرانی های شلینگ در برلین در حوزه فلسفه ایجابی است. این کتاب "نظام هستی و وجودی" مورد نظر شلینگ را به مثابه جایگزینی برای تقلیل فلسفه در مدرنیته که فلسفه را به علوم رسمی عقلی تقلیل می داد، مورد بررسی قرار می دهد.

شلینگ از منتقدین ایده آلیسم آلمان است که از نظر وی در مواجهه با تجارب و شواهد زیستی به مثابه جراحی عمل می کنند که پای شخص رنجور را برای مداوا قطع می کنند.

این کتاب مشتمل بر مقدمه مترجم و نمایه و یادداشتی از مترجم، بروس متیو بر کتاب است.

"نظام وجودی فلسفه"، "بنیانگذاری فلسفه ایجابی"، "فلسفه سلبی شلینگ"، "نقد هگل"، "قیاس به عنوان ابزاری برای فلسفه ایجابی" و "حرکت به سوی یک آیین فلسفی" موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند.

بخش دیگر کتاب به خطابه ها و سخنرانی های شلینگ در برلین در باب بنیانگذاری فلسفه ایجابی پرداخته است.

"درباره فلسفه"، "درباب مطالعه آکادمیک فلسفه"، "متافیزیک پیش از کانت"، "کانت، فیشته و آگاهی استدلالی"، "تفاوتهای فلسفه سلبی و ایجابی"، "تاریخچه فلسفه سلبی و ایجابی"، "تجربه گرایی متافیزیک" و "بنیانگذاری فلسفه ایجابی" مجموعه موضوعات و عناوینی است که شلینگ در این کتاب به آنها پرداخته است.

بروس متیو استاد فلسفه در کالج بارد(Bard) است.