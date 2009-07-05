علوی معاون حقوقی - مالی ابومسلم / هیچکس نمی تواند تغییرات ایجاد کند

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان خبر فوق افزود: هیچکس نمی تواند تغییری در باشگاه ایجاد کند، قطعا تا آخر هفته همه چیز مشخص می شود، آنهایی هم که فکر می کنند اتفاق خاصی می افتد، صبر کنند تا بزودی حقیقت باشگاه مشخص شود.

وی ادامه داد: عصر شنبه طی حکمی مجتبی علوی را به عنوان معاونت حقوقی و مالی باشگاه انتخاب کردم و ایشان هم قطعا این سمت را قبول می کنند.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم مشهد با بیان اینکه اعضای هیئت مدیره باشگاه متشکل از بنی اسد، سلطانی، مجد، توسلی و بنده شده است، اظهار داشت: فعلا هیئت مدیره باشگاه لزومی بر ایجاد تغییرات در بخش مدیریت نمی بیند.

قاسمی در پایان گفت: بنده 33 درصد سهام باشگاه را بصورت محضری در اختیار دارم و می توانم درصورت لزوم اسناد آن را هم منتشر کنم.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم البته در مصاحبه خود اشاره نکرده است که این مجتبی علوی کدام علوی است. مدیرعامل آینده ابومسلم یا فردی که قبلا نیز مشاور حقوقی باشگاه بوده است؟ این دو تشابه اسمی با یکدیگر دارند.