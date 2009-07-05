مرکز تحقیقات کشاورزی در دیر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، عسکر جلالیان ظهر یکشنبه در همایش مسئولان آموزش و پرورش این شهرستان گفت: مجوز ساخت این مرکز گرفته شده و در آینده ای نزدیک عملیات ساخت ساختمان آن نیز آغاز می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حوزه ترویج و آموزش و ارتباط ترویج و تحقیق نهادینه شده و برای انتقال تحقیقات به مزرعه ساختار لازم فراهم شده است.

نماینده مردم شهرستانهای کنگان، دیر و جم در مجلس گفت: ما امروزه نیازمند ترویج کشاورزی صحیح بر پایه علم در میان کشاورزان هستیم که با توجه به ظرفیت بهره وری در بخش کشاورزی این شهرستان با به کارگیری ظرفیت علمی شهرستان بتوانیم وضعیت کشاورزی شهرستان را بهبود ببخشیم.

وی در ادامه سخنان خود به بهره برداری از اسکله دیر در هفته دولت خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز گفت : 10 پایگاه تابستانی این سازمان از 15 تیرماه کلاسهای تابستانی خود را آغاز کرده و هزار دانش آموز تحت پوشش دارند.