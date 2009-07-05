به گزارش خبرنگار مهر، این شماره فیلم‌نگار با صفحات خبر و اتفاق آغاز می‌شود و در ادامه به گزارش مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ فیلمنامه‌نویسی فیلم‌نگار می‌پردازد. یادداشت‌های فیلمنامه‌نویسان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران برای هشت سالگی این ماهنامه و یادداشت‌های نویسندگان و همکاران دیگر بخش‌های شماره 81 این نشریه سینمایی است.

میزگرد با حضور فرهای توحیدی، حسین محجوب، مرتضی رزاق‌کریمی، مهدی کرمپور و جابر قاسمعلی درباره فیلمنامه‌نویسی، ضرورت طرح مباحث بینارشته‌ای در فیلم‌نگار در میزگرد رضا کیانیان، منوچهر محمدی، محمدعلی سجادی و شادمهر راستین و بانک فیلمنامه هم در این شماره فیلم‌نگار آمده است.

فیلمنامه موسیقی "وقتی همه خوابیم" نوشته بهرام بیضایی و نگاهی به این فیلمنامه، نگاهی به فیلمنامه "در میان ابرها"، عناصر و کلیشه‌های ژانر وحشت در فیلمنامه "حریم"، نقد فیلمنامه "آخرین ملکه زمین" و نگاهی به این فیلمنامه در بخش سینمای ایران این شماره ماهنامه فیلمنامه‌نویسی به چشم می‌خورد.

سیناپس فیلم‌های "وضعیت بازی"، "آخرین بخت هاروی"، "کلاس" یا "در میان دیوارها"، نقد فیلمنامه "وضعیت بازی" و گفتگو با کوین مکدانلد کارگردان این فیلم، نقد فیلمنامه "کلاس" و گفتگو با کارگردان و فیلمنامه‌نویس آن، نگاهی به فیلمنامه "آخرین بخت هاروی" و گفتگو با نویسنده و کارگردان آن آغازگر بخش خارجی فیلم‌نگار است.

نگاهی به فیلمنامه‌های "پنج دقیقه از بهشت" و "آگاه"، مقایسه تطبیقی فیلم و کتاب "دور از او"، فردوسی و شاهنامه در سینما، جایگاه راوی در روایت‌های ادبی، گفتگو با رابرت مک‌کی، گفتگو با کارگردان فیلم "کیک لوبیا" و کوئن‌ها و جهان اسطوره‌های "ای بردار تو کجایی" هم در این شماره آمده است.

متن کامل فیلمنامه "وکیل هادساکر" نوشته جوئل و ایتن کوئن و سام ریمی و نگاه راجرت ابرت به این فیلمنامه پایان‌بخش هشتاد و یکمین شماره ماهنامه فیلمنامه‌نویسی "فیلم‌نگار" است که در 128 صفحه با قیمت هزار تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.