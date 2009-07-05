به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، شامگاه شنبه در مراسم افتتاح فاز دو کارخانه سیمان بجنورد گفت: یکی از ارکان مهم در دولت نهم مردم محوری است.

امیر منصور برقعی افزود: در هر قسمتی از کشور که اینگونه پدیده ها شکل می گیرد در واقع بر اساس ادای دین به مردم این منطقه است.

وی بیان کرد: در سیاست کلی برنامه پنجم هدفگذاری بر این اساس است که باید ایران به جایگاه دوم علم و فناوری در منطقه برسد.

برقعی ادامه داد: باید ببینیم که با مسیر نوآوری و باز کردن خلاقیت و وجود زمینه های استعداد در این استان چگونه اینگونه صنایع می توانند در پنج عرصه پیشگام در کشور راهگشا باشند.

استاندار خراسان شمالی نیز در این مراسم با بیان اینکه کارخانه سیمان بجنورد با هزینه 154 میلیارد تومان ارزی و ریالی به بهره برداری می رسد، بیان داشت: در این پروژه حدود 200 نفر اشتغال مستقیم و حدود سه هزار و 500 نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار شده اند.

محمدحسین جهانبخش با اشاره به اقدامات دولت نهم در خراسان شمالی، ادامه داد: 85 درصد از جوازهای تاسیس، 84 درصد اشتغال، 60 درصد از پروانه های بهره برداری، 50 درصد از گواهی کشف و 80 درصد از سرمایه گذاری ها در این استان در دولت نهم صورت گرفته است.

مدیرعامل کارخانه سیمان بجنورد نیز در این مراسم عنوان کرد: کارخانه سیمان بجنورد در فاز دوم در ظرف یک ماه به ظرفیت اسمی برابر سه هزار و 300 تن در روز رسید.

همتی یادآور شد: در صورتی که دیگر کارخانه ها در ابتدا تولید آزمایشی دارند و مواد آنها رد می شود اما کارخانه سیمان بجنورد در فاز دو در دوره آزمایشی از لحاظ کیفیت سیمان بهترین بود.

وی اظهار داشت: کارخانه سیمان بجنورد در سال 86، 87 رتبه اول را در کشور نیز در تولید، تحویل و استفاده از افزودنی ها به خود اختصاص داد.

همتی خاطرنشان کرد: هیچ کارشناس و یا فردی در راه اندازی این پروژه به جز نیروهای خود کارخانه دخالت نداشته است و نیروهای آموزش دیده به طور مستقیم وارد طرح شدند تا نیازهای آن را برطرف کنند.