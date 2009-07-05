اخطار به شرکت ملی نفت برای تعطیلی خط انتقال سرکان مالکوه

علی رحیم کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در پی خسارات جدی که نشت لوله های انتقال نفت در منطقه به جا گذاشته است تصمیم داریم اخطار خود را مبنی بر ضرورت تعطیلی این خط تا بازسازی و نوسازی لوله های خط انتقال نفت به این شرکت اعلام کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به خسارات فرآوانی که بر اثر فرسودگی این لوله های غیر استاندارد و بی کیفیت به محیط زیست منطقه وارد شده است ضرورت دارد شرکت ملی نفت به طور فوری در راستای احداث خط جدید با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در منطقه اقدام کند.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان همچنین با اشاره به بازدید امروز خود از محل ترکیدگی لوله نفت خط سرکان مالکوه، از نشت مجدد این لوله در تقریبا 300 متر بالاتر خبر داد و عنوان کرد: با توجه به حضور اکیب های شرکت نفت در منطقه به سرعت محل نشت نفت به وسیله بیل های مکانیکی گود برداری و محل پوسیدگی لوله نفت پیدا شد.

کاکاوند با تاکید بر اینکه نشت لوله نفت مورد نظر با توجه به بررسی های به عمل آمده مربوط به امروز نبوده است، افزود: بررسیها نشان می دهد که این لوله از هفته ها قبل دچار نشتی شده و با توجه به اینکه یک توده عظیم آبرفتی در منطقه و در حد فاصل محل نشتی تا رودخانه وجود دارد نفت وارد رودخانه کشکان نیز شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم این توده آبرفتی تا زمانی که این توده نفت خود را تخلیه کند ورود نفت به رودخانه کشکان ادامه خواهد یافت.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان یادآور شد: با توجه به حوادث رخ داده در روزهای اخیر و سوابق قبلی نشت و ترکیدگی لوله های نفت در این منطقه اخطار تعطیلی این خط انتقال در دستور کار این سازمان قرار دارد.

به گزارش مهر، در ساعت هفت صبح روز پنج شنبه یکی از لوله های نفت مسیر سرکان مالکوه به سمت اراک در 30 کیلومتری پلدختر و در منطقه "جلگه خلج" دچار ترکیدگی شد تا کیلومترها از آب رودخانه کشکان آلوده شود و برای چندمین بار در طول سالهای اخیر این رودخانه شاهد تلفات بیشمار آبزیان باشد.