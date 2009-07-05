نخستین "کتابخانه عمومی دیجیتالی" تبلیغات اسلامی گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان صبح یکشنبه در این مراسم گفت: کتابخانه دیجیتال در توسعه فرهنگ کتابخوانی و به روز شدن اطلاعات محققان و پژوهشگران بسیار موثر است.

روح الله قهرمانی چابک افزود: این کتابخانه گامی است که استفاده بهینه از فناوری ارتباطات و اطلاع رسانی را در استان سرعت می بخشد و باید با برنامه ریزی سعی شود فناوری ارتباطات کاربردی تر شده و در زندگی روزمره افراد بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر شبکه تبیان نیز در این مراسم با بیان اینکه این کتابخانه با هزینه چهار میلیارد ریال به 30 رایانه بر و سایر تجهیزات مجهز شده است، گفت: این کتابخانه این توانایی را دارد که با اتصال به پنج مرکز عصب دیجیتال در کشور بیش از 200 هزار جلد کتاب را به طور همزمان در اختیار مشترکان خود قرار دهد.

"کتابخانه‌های دیجیتالی" تشکیلاتی هستند که برای گزینش، ساختار بندی، ایجاد امکان دسترسی به منابع فکری، تفسیر، حفظ انسجام و تداوم گردآوری آثار رقومی، منابعی - شامل کارکنان متخصص - را فراهم می ‌آورند؛ به‌ گونه ‌ای‌ که این منابع برای اجتماعات مشخص یا مجموعه ‌ای از جوامع به ‌سهولت در دسترس قرار داشته باشد.