اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین تیم پیکان برای تکمیل شدن بازیکنان خود با دو بازیکن جدید قرارداد بست.

بر اساس این گزارش یک مهاجم و یک مدافع جدید به تیم فوتبال پیکان قزوین پیوستند.

ایمان رزاقی راد مهاجم فصل گذشته سایپا و محسن میرایی مدافع فصل گذشته راهآهن شهرری با جلب نظر حمید درخشان سرمربی تیم پیکان قزوین با امضای قراردادی یکساله به جمع خودرو سازان پیوستند تا در فصل حدید تیم پیکان را همراهی کنند.

مجید رضایی در پیکان

سرمربی جدید پیکان از جذب سه بازیکن خارجی خبرداد و گفت: درحال بررسی چند بازیکن داخلی و خارجی هستیم که بطور حتم 3 بازیکن خارجی را به تیم اضافه خواهیم کرد.

حمید درخشان اظهارداشت: پیشنهادهای مختلفی از قاره های آمریکا جنوبی ، افریقا و اروپا بدست ما رسیده که سعی خواهیم کرد بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

وی درخصوص کادر فنی تیم هم گفت: در حال حاضر تنها مجید رضایی از مربیان قزوینی به تیم اضافه شده است و بقیه در یکی دوروز آینده مشخص خواهند شد.

درخشان تصریح کرد چند روزی است که تمرینات تیم آغاز شده اما بطور جدی از امروز تمرینات اصلی را پیگیری خواهیم کرد.

درخشان شرایط تیم پیکان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با تداوم این شرایط بطور یقین شاهد بازیهای بهتری از تم پیکان در فصل جدید لیگ برتر خواهیم بود.

بانوان کاراته کا در مسابقات تیم ملی

مسابقات کاراته قهرمانی بزرگسالن و امیدهای بانوان کشور انتخابی تیم ملی از 16 تا 18 تیرماه در ارومیه برگزار می شود.

بانوان کاراته کای قزوین در اوزان مختلف در این مسابقات حضور خواهند داشت که در گروه سنی امید: در منهای 53 کیلوگرم زهرا موسیوند، درمنهای 60 کیلوگرم شهلا محمد بیگی وبعلاوه 60 کیلوگرم مریم کبیری ودر گروه بزرگسالان درمنهای 50 کیلوگرم رقیه پسر غلام، در منهای 55 کیلوگرم مریم چمانی، در منهای 61 کیلوگرم مرضیه حسینی،منهای 68 کیلوگرم بهاره حاجی محمدی ودر بعلاوه 68 کیلوگرم مهدیه حمزه آتانی شرکت می کنند.

مسابقات شنای بانوان

یک دوره مسابقه شنای بانوان بمناسبت گرامیداشت هفته زن در استخر شهید رجای قزوین برگزار شد.

در این مسابقات که در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد 114 نفر شرکت داشتند که در پایان به نفرات اول تا سوم هر گروه جوایزی اهدا شد.

همچنین 16 نفر از داوران درجه یک ودو استان قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

مسابقات هندبال در الوند

هندبالیست های شهر الوند در کانون شهید مطهری الوند به مصاف هم رفتند . این مسابقات بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و با حضور چهار تیم در محل کانون شهید مطهری الوند برگزار شد که درپایان تیم نونهالان الوند 12 بر 8 بر تیم نونهالان محمدیه پیروز شد و جوانان البرز هم 18 بر 15 نوچوانان البرز رامغلوب کرد.

بدمینتون بازان قزوین اول شدند

در مسابقات انتخابی تیم بدمینتون خردسالان استان قزوین که در سالن شهدای شهر محمدیه برگزار شد تیم قزوین قهرمان شد و محمدیه به نائب قهرمانی رسید.

این مسابقات با شرکت 20 تیم دردو بخش انفرادی و تیمی برگزار شد که نفرات برتر اواخر تیرماه برای شرکت درمسابقات کشوری به سنندج اعزام می شوند.

سه قزوینی در اردوی تیم ملی والیبال نشسته

سه نفر از ورزشکاران استان قزوین به اولین اردوی تیم ملی والیبال نشسته که درتهران برگزار می شود دعوت شدند.

از سوی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان کشور 3 نفر از اعضا تیم والیبال نشسته استان قزوین به نامهای حسین فرزانه، مرتضی رمضانی و ابوالفضل محرمخانی برای شرکت دراولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته دعوت شدند.

اردوی آمادگی از 19 لغایت 27 تیرماه در تهران تشکیل خواهد شد.

رئیس هیئتهای ورزشی جانبازان ومعلولن استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: ورزشکاران معلول قزوین حضوری فعال و درخشان در اردوی تیم ملی دارند.

احمد ملا حسینی افزود: افراد دعوت شده سابقه طولانی حضور در تیم ملی را دارند و در کشور نیز مطرح هستند.

ملاحسینی از اعزام تیم های نابینایان استان در دو بخش بانوان ومردان به رقابتهای المپیاد نابینایان وکم بینایان خبرداد و اظهارداشت: تیمهای گلبال، دو ومیدانی، وزنه برداری، جودو، دوچرخه سواری و شطرنج استان در بخش مردان و تیمهای گلبال، دو ومیدانی و شطرنج در بخش بانوان از نهم تا 19 مردادماه سالجاری برای حضور در رقابتهای المپیاد به تهران اعزام می شوند.

وی یادآور شد: جانبازان و معلولان و نابینایان استان با وجود کمبودها و مشکلات بسیاری که برای فعالیت در عرصه ورزش دارد حضوری پر رنگ در رقابتهای ورزشی از خود نشان داده و تاکنون مقامهای زیادی در کشور کسب کرده است.

