مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه تهران درباره تولید برنامه‌های گفتگورمحور جذاب در این شبکه به خبرنگار مهر گفت: تهیه برنامه‌های گفتگومحور زنده که خیلی صریح به مسائل اجتماعی و فرهنگی بپردازد در دستور کار برنامه‌های امسال شبکه تهران قرار دارد. البته در این باره برنامه‌ای برای فصل تابستان نداریم، اما تلاش می‌کنیم یک برنامه گفتگو محور برای فصل پائیز که شب‌های بلندی پیش رو داریم، تهیه کنیم.

وی درباره جلسه اخیر معاون سیما با مدیران شبکه برای ساماندهی تولید مستندها در شبکه‌ها افزود: پخش مستندهای تامین برنامه‌ خارجی از جمله مستند پنج تا پایان سال ادامه دارد، چون طبق نظرسنجی‌های به عمل آمده این نوع مستندها بینندگان زیادی دارد. تهیه مستندهای تولیدی با توجه به ماموریت شبکه تهران که شبکه‌ای شهروندی و اجتماعی است، ضرورت دارد. به همین دلیل مستندهایی با این محوریت تهیه می‌شود.

مدیر شبکه تهران ادامه داد: یکی دیگر از مسائل جدی در تهران توسعه آپارتمان‌نشینی است که متاسفانه هنوز در این باره فرهنگ‌سازی نشده است. در این باره شبکه تهران سعی دارد برنامه‌های جذاب تهیه و پخش کند.

رجبی‌معمار یکی دیگر از برنامه‌های شبکه تهران را ساخت مستندهایی با محوریت شهدای دفاع مقدس و ایثارگران برشمرد و گفت: در این زمینه قصد داریم مستندهای جذابی را تهیه کنیم. حدود 400 محله در تهران داریم که قصد داریم مستندهایی درباره هر یک از محلات تهران تهیه کنیم. این طرح را با مشارکت سازمان فرهنگی و معاونت اجتماعی شهرداری تولید و به معرفی تک تک محلات می‌پردازیم.

وی اشاره کرد: تهیه مستندهایی با محوریت قرص‌های روان‌گردان از دیگر برنامه‌های این شبکه تا پایان سال است. متاسفانه این نوع اعتیاد در تهران نسبت به شهرهای دیگر خیلی بیشتر است و در این باره با مشکلات زیادی رو به رو هستیم. بنابراین پرداخت به این موضوع هم در اولویت برنامه‌های شبکه تهران قرار دارد.

مدیر شبکه تهران درباره اینکه شبکه تهران چه اقداماتی برای جذاب کردن مستندهای تلویزیونی انجام می‌دهد، توضیح داد: امسال قصد داریم ساختارهای کلیشه‌ای مستندها را بشکنیم. به همین دلیل چند طرح در این باره در دست بررسی است. دوربین‌های شبکه تهران به دادگاه‌های خانواده و بهزیستی می‌رود و در این باره مستندهای جذاب تهیه می‌شود.

رجبی‌معمار خاطرنشان ساخت: می‌خواهیم مستندهایی درباره فرار نوجوانان از خانه و پناه آوردن به تهران بسازیم. چند برنامه هم درباره برگزاری کنگره زنان ایثارگر هم تهیه می‌کنیم.

وی درباره تهیه گزارش از تئاتر شهر در برنامه در شهر شبکه تهران توضیح داد: قصد داریم به صورت جدی‌تر گزارش‌هایی از نمایش‌هایی روی صحنه در این برنامه ارائه دهیم. تهیه این نوع گزارش‌ها از اواخر تیرماه پررنگ‌تر می‌شود.

مدیر شبکه تهران درباره شایعات منتفی شدن پخش مجموعه "به کجا چنین شتابان" ابوالقاسم طالبی در ماه رمضان از شبکه تهران گفت: در حال حاضر شبکه‌های دو، سه و تهران مجموعه‌هایی برای ماه رمضان تهیه می‌کنند. امسال معاونت سیما تصمیم گرفته به دلیل کوتاه بودن شب‌ها مثل هر سال چهار مجموعه پخش نکند. ممکن است دو یا سه مجموعه پخش شود. هنوز هم تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است.

رجبی‌معمار در پایان اشاره کرد: تولید مجموعه "به کجا چنین شتابان" به خوبی پیش می‌رود و اگر در ماه رمضان پخش نشود حتماً در زمان مناسب روی آنتن شبکه تهران می‌رود.