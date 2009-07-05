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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۸:۳۵

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

محمدپور در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز حذف شد

محمدپور در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز حذف شد

سولماز محمدپور با قبول شکست در دیدار برابر حریفی از سنگاپور از دور مسابقات تنیس روی میز بازیهای آسیایی نوجوانان حدف شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، این پینگ پنگ باز نوجوان که در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات موفق به شکست حریفی از پاکستان شده بود، صبح روز یکشنبه در مرحله یک هشتم نهایی به دیدار "ایزابل سی یون" از کشور میزبان رفت و با نتیجه 3 برصفر تن به شکست داد.

محمدپور در مصاف با پینگ پنگ باز کشور میزبان هر 3 ست را واگذار کرد. فاطمه حسین زاده دیگر دختر پینگ پنگ باز ایرانی نیز روز گذشته(شنبه) در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات تنیس روی میز بازیهای آسیایی سنگاپور مقابل حریفی از تایلند تن به شکست داد و از دور رقابتها حذف شد.

کد مطلب 907405

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