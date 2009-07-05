رایزنی شیبانی و حریری درباره تحولات لبنان و منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المستقبل لبنان، محمد رضا شیبانی و سعد الحریری روز گذشته در منطقه قریطم بیروت با یکدیگر دیدار کردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران بعد از این دیدار یک ساعته گفت : دیدار با حریری دیدار مفید و موثری بود و فرصت مناسبی به وجود آمد تا در خلال آن درباره تحولات سیاسی لبنان از یک طرف و همچنین تحولات منطقه خاورمیانه از سوی دیگر با توجه به تلاش های صورت گرفته از سوی دولت لبنان و درعین حال درباره تحولات بین المللی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردیم.

محمد رضا شیبانی در ادامه این دیدار بر مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل مطرح تاکید کرد و اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران موضع ثابتی در برابر تقویت وحدت بین طیف ها و گروه ها و جریانات سیاسی مختلف لبنان دارد.

وی افزود: ایران از هیچ کوششی که در جهت حمایت از تحرکات سیاسی با هدف دستیابی به اهداف بلند مذکور باشد، دست برنخواهد داشت.