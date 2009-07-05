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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۸:۵۱

روز گذشته انجام شد ؛

رایزنی شیبانی و حریری درباره تحولات لبنان و منطقه

رایزنی شیبانی و حریری درباره تحولات لبنان و منطقه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت روزگذشته در دیدار با نخست وزیر لبنان بر ایجاد وحدت ملی در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المستقبل لبنان، محمد رضا شیبانی و سعد الحریری روز گذشته در منطقه قریطم بیروت با یکدیگر دیدار کردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران بعد از این دیدار یک ساعته گفت : دیدار با حریری دیدار مفید و موثری بود و فرصت مناسبی به وجود  آمد تا در خلال آن درباره تحولات سیاسی لبنان از یک طرف و همچنین تحولات منطقه خاورمیانه از سوی دیگر با توجه به تلاش های صورت گرفته از سوی دولت لبنان و درعین حال درباره تحولات بین المللی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردیم.

محمد رضا شیبانی در ادامه این دیدار بر مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل مطرح تاکید کرد و اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران موضع ثابتی در برابر تقویت وحدت بین طیف ها و گروه ها و جریانات سیاسی مختلف لبنان دارد.

وی افزود: ایران از هیچ کوششی که در جهت حمایت از تحرکات سیاسی با هدف دستیابی به اهداف بلند مذکور باشد، دست برنخواهد داشت.

کد مطلب 907413

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