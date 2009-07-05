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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۹:۱۹

سخنگوی دولت بغداد :

ملت عراق هرگز دوبار غرامت اشتباهات صدام را نخواهد داد

ملت عراق هرگز دوبار غرامت اشتباهات صدام را نخواهد داد

سخنگوی دولت عراق اعلام کرد : عراقی ها هرگز دوبار غرامت اشتباهات صدام را پرداخت نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، سخنگوی دولت عراق روزگذشته اعلام کرد : به نفع هیچ کشوری از جمله کویت نیست که تحت بند هفت منشور سازمان ملل متحد باقی بماند.

وی درادامه تاکید کرد: دولت عراق متعهد به حل موضوعات و مشکلات موجود با دولت کویت از جمله مسئله اسرا، آرشیو و دارایی های امرای کویت است.

علی الدباغ در واکنش به در خواست دولت کویت مبنی بر باقی ماندن عراق تحت بند هفت منشور سازمان ملل متحد گفت : ممکن نیست که ملت عراق دوبار به خاطر اشتباهات صدام غرامت پرداخت کند.

دباغ ابراز امیدواری کرد که طرف کویتی موضع ملت عراق را درک کند و افزود : این درخواست دولت کویت بیانگر نگاه دوستانه کویتی ها در قبال ملت عراق نیست.

کد مطلب 907416

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