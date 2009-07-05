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۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۹:۰۱

سعد الحریری طی روزهای آتی به سوریه می رود

سعد الحریری طی روزهای آتی به سوریه می رود

منابع لبنانی اعلام کردند: نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه دولت لبنان به منظور شرکت در نشست سوری و عربستانی به دمشق می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، قرار است سه شنبه آتی "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دمشق سفر کند که به این ترتیب سعد الحریری نیز سه شنبه در سوریه حضور خواهد داشت.

بعد از اعلام این خبر همه گروه های سیاسی لبنان از آن استقبال کردند اما جریان مسیحی 14 مارس اعلام کردند : سفر حریری به سوریه تا پیش از تشکیل دولت جدید لبنان انجام نخواهد شد.

دراین حال رسانه های گروهی لبنان در روزهای اخیر از سفر قریب الوقوع سعد حریری به دمشق در چارچوب تلاش عربستان برای آشتی با سوریه خبر دادند.

کد مطلب 907418

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