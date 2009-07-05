تولید دو هزار مگاوات برق در راستای تحول صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، سید رضا فاطمی امین شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان مرکزی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف و طرح تحول اقتصادی افزود: در گذشته به طور معمول هر واحد صنعتی، یک واحد تولید برق در کنار خود داشت و می توانست برق مورد نیاز خود را تامین کند.

وی با بیان اینکه به مرور زمان نمونه های تولید برق در مقیاسهای بزرگ به وجود آمند و این واحدها نیز از بین رفتند، ادامه داد: با احداث نیروگاه های تولید برق در کنار واحدهای صنعتی که گرما تولید می کنند ضمن جلوگیری از اتلاف برق، برق مورد نیاز آنها تامین می شود.

رئیس ستاد تحول صنایع و معادن کشور بهره وری انرژی را در ستاد تحول مهم عنوان کرد و اظهار داشت: در ستاد تحول، صنایع دسته بندی شده اند و با توجه به سهم انرژی، هر واحد تولید به پنج گروه تقسیم بندی شده اند.

فاطمی امین با بیان اینکه در طرح تحول اقتصادی قیمتهای برق کارخانجات پایین تر تعیین خواهد شد، اظهار داشت: این قیمت در طول سه سال و به صورت تدریجی اعمال می شود.

وی تدوین راهبردها و سیاستهای طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت و معدن، طراحی و نظارت بر طرحهای تحول صنایع و معادن در وزارت صنایع و معادن، کمک به اجرای پروژه های طرح تحول اقتصادی در سایر دستگاه ها در طرح تحول اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموریت وزارت صنایع و معادن، اجرا و یا نظارت بر اجرای پروژه های برنامه اصلاح الگوی مصرف در وزارت صنایع و معادن را از ماموریتهای ستاد تحول صنایع و معادن عنوان کرد.