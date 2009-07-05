آلودگی هوای کردستان از 20 برابر استاندارد گذشت/ وسعت دید 600 متر

خیرالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه روند افزایش میزان آلودگی هوا در استان کردستان همچنان ادامه دارد و بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده میزان آلودگی هوا در سطح استان به بیش از 20 برابر حد استاندار رسیده است.

وی ادامه داد: با توجه به بررسیهای صورت گرفته از شب گذشته تا کنون روند افزایشی آلودگی هوا در سطح استان همچنان ادامه داشته و هم اکنون نیز در تمامی استان این مهم وجود دارد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست استان کردستان بیان داشت: در بعضی از شهرستان ها از جمله سنندج، بانه و مریوان وضعیت بسیار بدتر است به گونه ای که هم اکنون میزان وسعت دید در بانه به کمتر از 600 متر رسیده و این میزان در شهرستان مریوان نیز حدود هزار متر است.

مرادی همچنین با اشاره به وضعیت وزش باد در سطح استان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای سازمان هواشناسی استان متاسفانه هم اکنون میانگین وزش باد در کردستان حدود صفر است و پیش بینی می شود که با توجه به وضعیت وزش باد آلودگی هوای استان و گرد و غبار شدید همچنان طی امروز و فردا ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما از همه مردم استان کردستان درخواست می کنیم که به هیچ وجه در هوای آزاد حاضر نشوند چرا که میزان آلودگی به حدی است که برای تمامی افراد در سنین مختلف خطرناک به شمار می رود.

همچنین صبح امروز و در جلسه شورای برنامه ریزی استان که تعدادی از اعضای ستاد حوادث غیرمترقبه نیز حضور داشتند موضوع آلودگی هوای استان مطرح شد.

در این جلسه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست استان اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل موجود زمانی که وضعیت آلودگی هوا به حد بحرانی رسید، باید فضای استان تعطیل اعلام شود.

خیرالله مرادی یادآور شد: در حال حاضر و بر اساس اطلاعات به دست آمده وضعیت آلودگی هوای استان سه برابر وضعیت بحرانی است.

استاندار کردستان نیز در این جلسه اعلام کرد: صدا و سیما اطلاع رسانی لازم را به مردم برای عدم حضور در فضای آزاد داشته باشد ولی نیازی به تعطیلی نیست.