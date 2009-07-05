ازسرگیری فعالیت کارگاهها و میزگردهای انجمن نویسندگان کودک

شهرام اقبال‌زاده دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از برنامه‌های کارگروهها و همچنین کارگاههای آموزشی انجمن که به دلیل اتفاقات اخیر لغو شده بود از این هفته از سر گرفته می‌شود. به طور مثال کارگروه فانتزی و علمی-تخیلی امسال تابستان میزگردهایی را با هدف بررسی این دو ژانر داستان‌نویسی و نگاهی به آثار نویسندگان بزرگ این عرصه در نظر گرفته بود که به دلیل عدم آمادگی اعضای کارگروه این میزگردها برگزار نشد ولی قرار است از این هفته فعالیت آن از سر گرفته شود.

اقبال‌زاده در ادامه از برگزار نشدن کارگاههای آموزش آزاد ادبی که قرار بود تیرماه برگزار شود خبر داد و گفت: همچنین برنامه ما این بود که کارگاههای آموزش آزاد را از 13 تیرماه برگزار کنیم که این کارگاهها به دلیل به حد نصاب نرسیدن ثبت‌نام‌کنندگان تا کنون برگزار نشده است ولی ثبت‌نام هنوز ادامه دارد و در صورت بیشتر شدن تعداد ثبت نام‌کنندگان این کارگاههای آموزشی برگزار می‌شود.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در پایان تصریح کرد: در ادامه فعالیتهای انجمن کارگروه شعر نیز مشغول تنظیم برنامه‌های تابستانه خود است که به زودی اعلام خواهد شد. دو کارگروه فانتزی، علمی-تخیلی و داستان نیز از این هفته برنامه‌هایشان را از سر می‌گیرند.

پیش از این قرار بود میزگردهای کارگروه علمی-تخیلی در تاریخ 26 خرداد به بررسی آثار آلن‌پو و لاو کرفت، 9 تیر آثار ژول ورن، 23 تیر آثار اچ.جی. ولز، 6 مرداد نگاهی به موضوع پالپ sf و فانتزی، 20 مرداد مجلات، ناشران و سردبیران نشریات فانتزی، 17 شهریور نویسندگان این ژانر ادبی و 31 شهریور به تاثیرات اجتماعی ادبیات فاتزی و علمی ـ تخیلی بپردازد.

همچنین مقرر بود در بخش آموزشی کودک و نواجوان نوشتن خلاق توسط حمید نوایی لواسانی، نمایش خلاق توسط جمال‌الدین اکرمی و داستان‌نویسی توسط لاله جعفری از 13 تیرماه ساعت 9 تا 12 تدریس می‌شود و در گروه سنی بزرگسال مباحثی چون عناصر و کارگاه داستان(سیامک گلشیری)، داستان کودک و نوجوان(شهرام رفیعی)، آشنایی با شعر(شهرام رجب‌زاده)، شعر کودک و نوجوان(شهرام رجب‌زاده)، ویراستاری(سیدمحمد حسینی) و مبانی ادبیات کودک و نوجوان(به همت گروهی از مدرسان انجمن) پی ‌گرفته شود.