فاز جنوبی متروی اصفهان بدون حضور خبرنگاران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، خبرنگاران اصفهانی به عنوان نماینده های مردم همواره به دلیل عدم بازدید از روند اجرایی پروژه متروی اصفهان، انتقاد داشتند و مدیران مربوطه نیز به کرات قول بازدید از مراحل مختلف اجرای این طرح را به خبرنگاران می دادند اما این بار نیز خبرنگاران از شرکت در مراسم بازگشایی از فاز جنوبی مترو اصفهان بازماندند.

رئیس شورای شهر اصفهان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این مراسم تنها چند دقیقه به طول انجامید و در واقع تنها اتصال دو قسمت تونل به یکدیگر بود که انجام شد.

عباس حاج رسولی ها ادامه داد: در این جلسه تنها 50 سانتیمتر حفاری شد و دو قسمت تونل به یکدیگر اتصال پیدا کرد که باید از مسولان امر نیز پیگیر شد که چرا رسانه ها در این جلسه حضور نداشته اند در حالی که شایسته بود این دعوت انجام می شد.

این عدم تمایل مسئولان سازمان قطار شهری اصفهان برای حضور خبرنگاران در بازدید از روند اجرایی شدن متروی درون شهری خود باعث ایجاد برخی از سئوالات در ذهن خبرنگاران و مردم شده است که مسئولان باید جهت شفاف سازی آن اقدام کنند.

اصحاب رسانه تنها از طریق نمابر شهرداری اصفهان از این مراسم آگاهی یافته و پس از پایان این مراسم خبر این بازگشایی به دفاتر خبری خبرنگاران ارسال شد.

بر اساس همین گزارش عباس حاج رسولی ها در حاشیه مراسم گشایش قسمت نهایی تونل قطعه جنوبی مترو افزود: تا پایان سال ‌جاری تونل 20.2 کیلومتری شمالی ـ جنوبی قطار شهری اصفهان آماده ریل گذاری خواهد شد.

وی با اشاره به بهره برداری مترو اصفهان تا دو سال آینده اظهار داشت: با خریداری واگنها تا دو سال دیگر، قطار شهری این کلانشهر آماده بهره برداری خواهد شد.

حاج رسولی ها از مذاکرات با کشورهای اروپایی و توسعه یافته دنیا برای خریداری واگنهای مترو اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و عنوان کرد: شهرداری و شورای شهر در نظر دارد پیگیر خریداری واگنهای قطار شهری به صورت مستقیم، نه از طریق وزارت کشور ‌باشد.

رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به میزان اعتبار لازم برای فراهم کردن حداقل 30 واگن قطار شهری اصفهان، خاطرنشان کرد: حدود 60 میلیارد تومان برای این کار نیاز است که 50 درصد تامین اعتبار واگنها را شهرداری و بقیه را وزارت کشور متقبل می شود.

وی گفت: هیچ نگرانی برای تامین اعتبار واگنهای مترو وجود ندارد و سعی می شود واگنهای خریداری شده مناسب با استانداردهای به روز دنیا در کشورهای توسعه یافته باشد.

حاج رسولی ها مسیر دوم متروی اصفهان را خط شرقی ـ غربی دانست و افزود: این خط به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و در روزهای آتی عملیات اجرایی آن از زینبیه به سمت میدان عتیق آغاز می ‌شود.

وی اظهار داشت: پیمانکاران قطار شهری اصفهان در خط شرقی ـ غربی مستقر خواهند شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خشکسالی زاینده رود را برای حفاری تونل مترو رد کرد و آن را شایعه ای بی اساس خواند و گفت: حفاری تونل مترو شهر اصفهان 20 متر پایین تر از سطح رودخانه زاینده ‌رود انجام شده و خشکسالی هیچ ارتباطی به حفاری تونل متروی اصفهان ندارد و تا مهرماه این خشکسالی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: حفاری تونل قطعه جنوبی حدفاصل میدان آزادی تا ترمینال صفه انجام شده و تا مهرماه سال جاری بتن ریزی این قسمت از مترو انجام خواهد شد.

زعفرانی پروژه قطعه جنوبی بخشی از خط شمال - جنوب قطار شهری اصفهان دانست و افزود: تمامی مسیر در امتداد خیابان هزار جریب قرار گرفته و موقعیت شهر آن نسبت به میدان آزادی مسیر شمالی جنوبی است.

وی با بیان اینکه این پروژه به طول سه هزار و 991 متر است، ادامه داد: در این قطعه جنوبی مترو پنج ایستگاه کارگر، خوابگاه، دانشگاه، آزادی و صفه در نظر گرفته شده است.

وی آغاز عملیات اجرایی احداث ایستگاه های مترو قطعه جنوبی را بعد از تکمیل حفاری این قسمت از تونل مترو عنوان و اظهار امیدواری کرد که بعد از 18 ماه عملیات اجرایی این ایستگاه ها تمام خواهد شد و کارگاه های احداث مترو در جنوب شهر اصفهان به طور کامل جمع آوری می شود.

شایسته تر است که شهرداری اصفهان در مسائلی که از حساسیت بیشتری برخوردار بوده با دعوت از خبرنگاران اطلاعات لازم را در اختیار رسانه و به تبع آن مردم گذاشته تا شهروندان از روند اجرایی پروژه ها مطلع شوند.