جشنواره فیلم کودک خانه خود را در همدان پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اکبر نبوی روز یکشنبه در نشست اصحاب رسانه با دست اندرکاران جشنواره بین المللی فیلم کودک با تأکید بر موقعیت های مناسب همدان،افزود: برگزاری مناسب این جشنواره در سومین دوره حیاتی خود، هم برای مسئولان همدانی و هم برای مسئولان ملی مورد تاکید است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به ریشه های تاریخی شهر همدان و برخورداری آن از ویژگیهای مناسب، بهترین مکان برای برگزاری جشنواره ، شهر همدان است.

وی با تاکید بر اینکه مخاطبان جشنواره، کودکانی با فطرت خدا جوش و خودآگاه هستند، اظهار داشت: ذات و ماهیت این جشنواره از موقعیت و منزلت بالایی برخوردار است.

نبوی با اشاره به اینکه بدون حضور دولت در سینما هیچ اتفاقی نمی افتد، گفت: هر زمان که بخش خصوصی دچار خلاء شود و آمادگی لازم را نداشته باشد، دولت حتماً باید دخالت کند.

نبوی تصریح کرد: متاسفانه از 15 سال پیش تا کنون تولید فیلم کودک و نوجوان دچار رکود ناخواسته شده است که جامعه‌ مخاطب خود را از داشتن تولیدات مناسب محروم کرده است.

دبیر بسیت و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان یادآور شد: با توجه به اینکه فعالیتها از بهمن ماه آغاز شده است لذا پس از پایان جشنواره نیز جریان تولید فیلم کودک را ادامه خواهیم داد زیرا هدف تنها حضور در جشنواره نیست بلکه هدف راه اندازی مجدد جریان تولید فیلم کودک و نوجوان در این سرزمین است.