سایه سنگین جنگ سرد بر سفر اوباما به مسکو / سیاست کرملین ثابت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه هفته جاری به روسیه می رود و زمانی که "باراک اوباما" از کرملین دیدار کند برای آغاز دوباره روابط (بهبود) با روسیه تلاش خواهد کرد. کشوری که قدرت خود را اساسا از تفکرات ضد آمریکایی و پرداختن به وضعیت جنگ سرد جدید کسب کرده است.

به نوشته این روزنامه، این سفر یک فرصت بسیار مناسب برای آمریکاست تا بتواند روابط خود با روسبیه را گرمتر از قبل کند. مسکو می تواند در برخی از حوزه هایی که در بخش سیاست خارجی برای آمریکا مشکل ساز است، به واشنگتن کمک کند. این بخشها عبارتند از افغانستان، موضوع هسته ای ایران و کره شمالی، اما با این حال نشانه های کمی از اشتیاق روسیه برای بهبود روابط با آمریکا وجود دارد.

بر اساس این گزارش، هرچند در یک سال گذشته چهره سیاستمداران کرملین تغییر کرده و "ولادیمیر پوتین" از پست ریاست جمهوری به نهاد نخست وزیری رفته، اما با این وجود، سیاست کرملین تغییری نکرده که مهمترین نشانه برای این موضوع، افزایش احساسات ضد آمریکایی به منظور افزایش قدرت سیاسی در داخل روسیه است.

این روزنامه در ادامه به موضوع قرقیزستان و آمریکا اشاره کرده و می نویسد : اندکی پس از روی کار آمدن اوباما، روسیه مبلغ دو میلیارد دلار به قرقیزستان وام داد و این عاملی بود تا بیشکک از تمدید قرارداد با ایالات متحده مبنی بر حضور نظامیان آمریکایی در پایگاه ماناس خودداری کند.

هر چند که این موضوع در نهایت با ادامه حضور نظامیان آمریکایی در پایگاه ماناس پایان یافت، اما آمریکا مجبور شد تا برای حفظ این پایگاه، 40 میلیون دلار بیشتر از مبلغ قبلی به قرقیزستان بپردازد.

به نوشته این روزنامه، هر چند مسکو در روزهای اخیر با استفاده از خاک روسیه برای انتقال تجهیزات نظامی توسط آمریکا به افغانستان موافقت کرد، اما با این وجود روسیه همچنان دخالت در برخی از حوزه های سیاست خارجی آمریکا را برای خود اجتناب ناپذیر می داند و این به به دلیل تفکرات سنتی روس هاست.

علاوه بر آن هنوز تکلیف مواردی چون تمدید پیمان "استارت یک" و سپر موشکی مشخص نشده و مقامهای روسی اعلام کرده اند که موافقت مسکو برای تمدید پیمان "استارت یک"، بستگی به نظر آمریکا درباره سپر موشکی دارد.