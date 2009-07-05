انتشار نسخه جدید "جشن بیکران" همینگوی پس از 45 سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اولین نسخه از این خاطرات سه سال پس از مرگ همینگوی در سال ۱۹۶۴ با ویراستاری مری همسر چهارم او منتشر شد. اکنون شان همینگوی نوه این نویسنده نامدار نسخه جدیدی از این خاطرات را تنظیم کرده است.
نسخه جدید جزئیات منتشر نشدهای از زندگی همینگوی در پاریس و خاطرات او از تجربه تلاشهای اولیهاش در حرفه نویسندگی را شامل میشود. کتاب" جشن بیکران، نسخه تجدید نظر شده" را ماه آینده انتشارات اسکریبنر در آمریکا منتشر خواهد کرد. شان تنها نوه بازمانده از همینگوی نیز مقدمهای بر این کتاب نوشته است.
پاتریک همینگوی فرزند نویسنده مشهور آمریکایی گفت: نسخه جدید تلاشهایی برای تصویر کردن اثری است که کامل نیست. اما در عین حال خواندنی است نسخه جدید شسته و رفته نیست ولی فکر میکنم آنچه را که همینگوی سعی میکرد با نوشتن خاطراتش انجام دهد به تصویر میکشد.
شان همینگوی نیز گفت: کار کردن روی این پروژه "روشی جذاب" برای رسیدن به شناخت پدربزرگی است که هرگز او را ندیدهام. چیزی که درباره بسیاری از نوشتههای همینگوی چشمگیر است این است که او واقعاً نوشتهها را پیش از اینکه روی کاغذ بیاورد در ذهنش فرم میداد. اولین نسخه دست نوشتههای او بسیار تمیز است و این سند مهمی برای شیوه نوشتن همینگوی است.
نوه همینگوی عنوان کرد: تغییرات بسیار ظریف و چیزهای بسیار کوچکی بودند که همینگوی میخواست در کتاب نباشند. فکر میکنم خواندن کتاب آن طوری که او میخواست برای ما و دوستداران همینگوی که علاقهی زیادی به او دارند مهم است.
"جشن بیکران" با ترجمه زندهیاد فرهاد غبرائی به فارسی منتشر شده است.
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